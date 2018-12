Corinthians negocia com centroavante argentino Mauro Boselli, de 33 anos

O Corinthians está negociando com o centroavante argentino Mauro Boselli, de 33 anos. O jogador disputou a última temporada pelo León, do México, e ainda teria mais seis meses de contrato com o clube mexicano. No entanto, o time não demonstrou interesse pela renovação e o atacante já pode assinar um pré-contrato com outra equipe sem custos.

Para contar com Boselli em janeiro, o Corinthians terá que pagar um valor ao León. O centroavante também interessa a outras equipes do futebol mexicano e brasileiro. O Grêmio é uma das equipes que tenta a contratação.

Boselli publicou mensagem nas redes sociais recentemente para explicar a sua situação com o León. Na mensagem, ele informou que a renovação não aconteceu pela falta de interesse da diretoria do clube mexicano e não porque pediu um salário mais alto. Na temporada mais recente, marcou nove gols em 22 partidas.

No currículo, o centroavante tem duas conquistas da Copa Libertadores, além de quatro convocações para a seleção argentina - foi chamado em 2009, quando a equipe era comandada por Diego Maradona. A primeira conquista continental aconteceu em 2007. Na ocasião, ele ainda era reserva do Boca Juniors, clube pelo qual foi revelado em 2003. O camisa 9 daquela equipe era Martín Palermo.

O segundo título da Libertadores foi como titular do Estudiantes, em 2009. O centroavante foi fundamental na conquista e terminou a competição na artilharia, com oito gols. Além das equipes argentinas, Boselli também teve passagem discreta pelo futebol europeu. Atuou pelo Málaga, da Espanha, Wigan Athletic, da Inglaterra, e ainda atuou poucas partidas pelo Genoa, da Itália, em 2011.

No mesmo ano, no entanto, voltou para o Estudiantes e ficou por uma temporada. Em 2013 foi contratado pelo León e neste mesmo ano ajudou a equipe a faturar o título nacional. Além de Boselli, o Corinthians também está de olho em outros centroavantes, como Diego Tardelli e Marcelo Moreno.