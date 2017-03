Corinthians não aproveita expulsão, leva gol no fim e só empata com Red Bull

O dia foi diferente para o torcedor corintiano presente no Itaquerão nesta tarde de quinta-feira. Alguns dos 17.095 torcedores presentes (foram 16.861 pagantes) tiveram que remanejar suas agendas, alguns foram direto do trabalho ou da escola e outros saíram correndo após a partida para cumprir com as obrigações e nem devem ter acompanhado o gol do Red Bull Brasil. No fim, viram quatro bolas na trave de Cássio, um belo gol de Maycon e o empate nos acréscimos. O placar de 1 a 1 obtido pelos visitantes nos acréscimos, pelo Campeonato Paulista, foi mais justo pelo que eles fizeram ao longo dos 90 minutos.

Quando o árbitro Salim Fende Chavez apitou o início da partida, muitos corintianos ainda estavam do lado de fora. Afinal de contas, chegar na arena não era das missões mais fáceis, já que, além do trânsito convencional do horário de pico, ainda existiam os torcedores que chegavam pelo metrô. Ruas em torno do estádio estavam fechadas, para facilitar a locomoção de quem estava a pé.

Até os 15 minutos, corintianos formavam fila no lado de fora e o que mais se viu foi torcedores entrando no estádio, principalmente pelo Setor Norte, local em que ficam as organizadas. Em campo, exceto por um drible desconcertante de Pedrinho, pouca emoção. Dos camarotes, o atacante Clayton acompanhava tudo de perto. Ele deve ser anunciado ainda nesta quinta como novo reforço, em troca envolvendo o meia Marlone, com o Atlético-MG.

Alguns torcedores de terno e outros com mochilas escolares chegavam à arena sem se preocupar com o trânsito ou metrô lotado que iriam pegar para ir embora. A impressão é que os dois times quiseram esperar a maioria se acomodar para iniciar o jogo, de fato. Só depois dos 15 minutos que as chances de gol passaram a aparecer, e foram para ambos os lados.

O Red Bull quase marcou em um chute de Nando Carandina, que acertou as duas traves. A resposta veio com Jô e Rodriguinho, que tiveram fortes chutes defendidos por Saulo. Na etapa final, foi a vez de Luan e Thallyson acertarem a trave de Cássio.

Saulo resolveu dar uma ajudinha para o Corinthians. Aos 24, o goleiro desviou a bola com a mão fora da área e foi expulso. Três minutos depois, Maycon cobrou falta com categoria e abriu o placar, em um raro momento. A última vez que o time alvinegro havia feito gol de falta foi no dia 9 de julho de 2015, quando derrotou o Atlético-PR por 2 a 0, com Jadson.

Com um jogador a mais, a vitória corintiana parecia certa até os 46, quando Luan lançou Guilherme Lazaroni, que bateu na saída de Cássio, empatou e frustrou os corintianos que se desdobraram para estar na arena.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS 1 X 1 RED BULL BRASIL

CORINTHIANS - Cássio; Léo Príncipe, Pedro Henrique, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon (Marciel), Rodriguinho, Pedrinho (Guilherme) e Léo Jabá (Fellipe Bastos); Jô. Técnico: Fábio Carille.

RED BULL - Saulo; Taylor, Willian Magrão (Anderson Marques), Luan Peres e Thallyson; Alison, Nando Carabina, Fillipe Souto (Guilherme Lazaroni) e Bruno Alves; Elton (Daniel) e Luan. T: Alberto Valentim.

GOLS - Maycon, aos 27, e Guilherme Lazaroni, aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Salim Fende Chávez.

CARTÃO VERMELHO - Saulo.

PÚBLICO - 16.861 pagantes.

RENDA - R$ 675.886,90.

LOCAL - Estádio Itaquerão, em São Paulo (SP).

