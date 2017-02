Corinthians mostra preocupação e confirma força máxima na Copa do Brasil

O Corinthians vai enfrentar a Caldense nesta quarta-feira, às 21h45, pela primeira fase da Copa do Brasil, com a formação titular. A escalação será a mesma que venceu o São Bento, pelo Campeonato Paulista, em Sorocaba. No treino desta terça-feira, em Poços de Caldas, o técnico Fábio Carille confirmou a equipe com Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Moisés; Gabriel; Giovanni Augusto, Fellipe Bastos, Rodriguinho e Marlone; Jô.

Além de buscar entrosamento, a escalação dos titulares também mostra certa preocupação com o novo regulamento definido pela CBF para a Copa do Brasil. Com as novas regras, a primeira fase é decidida em jogo único - nos anos anteriores, ela era definida em duelos de ida e volta, a não ser que o visitante triunfasse por dois gols de diferença ou mais no primeiro confronto. O Corinthians tem a vantagem do empate nesta quarta-feira. Em caso de derrota, no entanto, a equipe será eliminada de maneira precoce.

"(O jogo) Passa a ser mais decisivo ainda. Como era feito até o ano passado, o regulamento dava chance de ter erro, hoje não tem mais essa chance. Por isso concentração total para fazer um grande jogo e conseguir a classificação amanhã", afirmou o técnico Fabio Carille na entrevista coletiva concedida em Poços de Caldas.

No treino da tarde desta terça-feira, Carille procurou simular situações que poderão se repetir na partida. "Tentamos uma situação real, de tanto atacar como defender numa situação de jogo", afirmou o treinador.

O estádio estará lotado. Todos os sete mil ingressos foram vendidos. No treino desta tarde, os corintianos dedicaram vários minutos para distribuir autógrafos para os torcedores no final da atividade.

