Corinthians mostra interesse na contratação de Mena, do Sport

Na busca por um lateral-esquerdo para o lugar de Guilherme Arana, o Corinthians demonstrou interesse na contratação de Mena, do Sport. O jogador de 29 anos não deverá ficar no clube pernambucano e sua experiência é vista com bons olhos pela diretoria.

O lateral tem seus direitos econômicos ligados ao Cruzeiro, e o Sport tem a opção de comprá-lo neste final de temporada, entretanto, não deve fazê-lo. O clube mineiro não tem interesse em ficar com o jogador e está disposto a negociá-lo.

Ainda não houve um contato oficial entre os clubes, mas pessoas ligadas ao Corinthians entraram em contato recentemente com representantes do atleta para saber a possibilidade de negócio. Mena tem 29 anos e antes do Sport, teve passagens por São Paulo, Santos, Universidad de Chile e Santiago Wanderers, além do Cruzeiro.

A diretoria do Corinthians trata a contratação de um lateral-esquerdo como prioridade neste momento. A ideia é buscar um jogador experiente e que não sinta a pressão por chegar para ser titular na posição. Outras opções já existentes no elenco não agradaram para assumir a posição, casos de Moisés e Marciel. O garoto Guilherme Romão, que estava emprestado para o Oeste, deve ser aproveitado como reserva.