Corinthians leva 32 mil torcedores a treino aberto e Carille define time

Com duas invasões de campo para abraçar os jogadores e pedir, claro, uma vitória neste domingo sobre o rival Palmeiras, os torcedores do Corinthians responderam em grande estilo ao convite do clube para acompanhar o treino do time neste sábado dentro do Itaquerão.

A entrada foi franca, até mesmo as vagas de estacionamento da arena não foram cobradas. Tudo para que o elenco sentisse o calor da torcida na partida contra o Palmeiras, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Quem não conseguiu comprar seu ingresso para o jogo, pôde ao menos acompanhar um treino leve comandado pelo técnico Fábio Carille. Foi a primeira vez que isso aconteceu no estádio. A invasão teve 32 mil pessoas, em clima de paz e confiança. Não havia um só corintiano capaz de admitir no treino a fase ruim do Corinthians.

A torcida espera que o time vença o Palmeiras, volte a marcar gols e quebre a sequência ruim de resultados no Nacional. O Corinthians lidera o Brasileiro com 59 pontos, cinco a mais do que o Palmeiras. Daí a necessidade de vencer em casa o seu mais duro rival no ano do Centenário do Dérbi. Se perder, a situação pode ficar complicada em relação ao título.

O dia foi incrível para o torcedor corintiano. Começou com o apoio da torcida aos jogadores, e terminou com o técnico Carille falando aos fãs e sendo aplaudido por eles.

ESCALADO - O treinador também aproveitou o treino para confirmar a escalação da equipe com duas novidades em relação à derrota para a Ponte Preta por 1 a 0, no último domingo. O volante Camacho e o atacante Clayson entram nas vagas de Maycon e Jadson.

A boa notícia é que o lateral-direito Fagner foi confirmado. Ele deixou o treino da última quinta-feira após uma pancada no tornozelo direito chegou a ser dúvida. Mas neste sábado participou normalmente da atividade e enfrentará o Palmeiras.

O provável Corinthians que entrará em campo para enfrentar o Palmeiras neste domingo, às 17 horas, em Itaquera, terá: Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Camacho, Romero, Rodriguinho e Clayson; Jô.