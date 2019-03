O Corinthians inscreveu nesta sexta-feira o meia Régis na vaga do atacante paraguaio Sergio Díaz para as quartas de final do Campeonato Paulista. O time alvinegro visitará a Ferroviária neste domingo, às 19 horas, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), no jogo de ida da fase de mata-mata da competição estadual.

Régis foi contratado a pedido do técnico Fábio Carille. O jogador de 26 anos foi anunciado pelo clube no início deste mês e chega por empréstimo até o final desta temporada. Sua inscrição já havia sido antecipada pelo treinador, que só não sabia quem sairia da equipe.

Sergio Díaz foi um dos últimos inscritos na fase de classificação e não chegou a entrar em campo pelo Corinthians no Estadual. O paraguaio neste ano participou apenas de dois jogos: a volta contra o Avenida-RS, pela segunda fase da Copa do Brasil, e a ida contra o Racing, pela primeira fase da Copa Sul-Americana.

QUEM JOGA? - Apesar de fazer parte da lista, Régis ficará no banco de reservas na partida deste domingo. Carille comandou nesta sexta-feira um trabalho tático e não deu pistas da escalação. Gustavo treinou com uma proteção no joelho esquerdo e o argentino Mauro Boselli ficou de fora por causa de dores no joelho esquerdo.

A definição do time titular ficará para a atividade deste sábado. O Corinthians pode entrar em campo com: Cássio; Michel Macedo, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Júnior Urso e Jadson (Sornoza); Pedrinho, Gustavo e Clayson (Vagner Love).

Pedrinho, que vem ganhando cada vez mais espaço entre os titulares, comentou sobre a sua evolução na temporada. "Sabia que só dentro de campo poderia mostrar meu potencial. Superei as dificuldades físicas, estou preparado e pronto (para jogar os 90 minutos). No dia a dia falo com nutricionista e preparador físico, me orientam a alimentar melhor e trabalhar mais", disse.