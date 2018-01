Corinthians goleia o São Caetano por 4 a 0 e ganha pela primeira vez no Paulistão

A queda de energia que deixou o jogo paralisado por mais de 30 minutos e a fragilidade do São Caetano dificultam uma análise mais profunda do desempenho do Corinthians na goleada por 4 a 0, neste domingo, pela segunda rodada do Campeonato Paulista, mas o torcedor saiu do estádio do Pacaembu, em São Paulo, com uma certeza: Junior Dutra tem tudo para assumir o lugar do turco Kazim e ser o substituto de Jô no comando do ataque neste início de temporada.

A intensidade do primeiro tempo foi bastante prejudicada devido ao apagão nos refletores do Pacaembu com apenas sete minutos de jogo. Foi a segunda queda de energia no estádio municipal em um intervalo de apenas 48 horas - na última sexta-feira, no jogo entre Palmeiras e Portuguesa, pelas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a partida também teve de ser interrompida por falta de luz. Neste domingo, o jogo ficou paralisado por mais de 30 minutos, mas o Corinthians soube se impor e tomou conta do jogo.

Com marcação avançada, a equipe alvinegra pressionava o adversário. Acuado, o São Caetano foi presa fácil e sofreu o primeiro gol aos 16 minutos. Após ótima troca de passes, Rodriguinho tocou para Kazim, que só ajeitou para Jadson para bater sem chances para o goleiro.

Sem ser incomodado, o Corinthians controlava a posse de bola trocando passes no meio do campo e se deu ao luxo de jogar os minutos finais do primeiro tempo com o freio de mão puxado, economizando energia para a etapa final. Mas foi o São Caetano quem voltou melhor depois do intervalo. No entanto, faltava qualidade ao jogadores do time do ABC

Assim, o Corinthians acabou fazendo o segundo. Aos 18 minutos, após um gol do São Caetano ser anulado por impedimento, o goleiro Cássio lançou Clayson na esquerda e pegou a defesa adversária desprevenida. Junior Dutra, que havia acabado de entrar no lugar de Kazim, aproveitou o vacilo da zaga e ampliou a vantagem corintiana.

O gol foi o primeiro bom lance do atacante no jogo. Aos 24 minutos, por exemplo, Junior Dutra quase marcou um gol de letra. Bem posicionado na maioria das jogadas, ao contrário de Kazim, ele trocou bom passes com os companheiros, incomodou muito a confusa defesa do São Caetano e foi decisivo para os demais gols da equipe. Aos 30, após passe de Jadson, o atacante não conseguiu alcançar, mas enganou o goleiro e a bola acabou entrando.

Aos 41 minutos, o Corinthians fez o quarto gol em nova participação de Junior Dutra. O atacante deu uma "casquinha" para Camacho, quer tocou para o paraguaio Romero bater forte no ângulo.

FICHA TÉCNICA

SÃO CAETANO 0 x 4 CORINTHIANS

SÃO CAETANO - Helton Leite; Pedro, Domingues, Sandoval e Bruno Recife; Marino, Régis e Esley (Vinícius Kiss); Chiquinho (Paulinho), Niltinho (Marlon) e Carlão. Técnico: Luís Carlos Martins.

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Gabriel (Maycon); Romero, Jadson, Rodriguinho (Camacho) e Clayson; Kazim (Junior Dutra). Técnico: Fábio Carille.

GOLS - Jadson, aos 16 minutos do primeiro tempo; Junior Dutra, aos 17, Jadson, aos 30, e Romero, aos 41 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Chiquinho (São Caetano); Gabriel (Corinthians).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza.

RENDA - R$ 238.230,00.

PÚBLICO - 7.348 pagantes.

LOCAL - Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP).