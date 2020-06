Corinthians espera definir contratação de Jô nos próximos dias

O Corinthians espera definir a contratação do atacante Jô, de 33 anos, nos próximos dez dias. A diretoria e os agentes do jogador se reuniram nas últimas semanas, mas ainda existe uma divergência sobre o valor do salário. A expectativa é que ele assine contrato válido por duas temporadas.

Jô atuou nos dois últimos anos pelo Nagoya Grampus, do Japão, e buscava a rescisão de contrato nesse período da pandemia. O atacante chegaria para sua terceira passagem pelo clube alvinegro, onde participou da conquista de dois Campeonatos Paulistas (2003 e 2017) e dois Brasileiros (2005 e 2017).

Formado nas categorias de base do Corinthians, Jô estreou como profissional em 2003 e permaneceu até 2005, quando foi negociado com o CSKA Moscou, da Rússia. O retorno ao clube se deu em 2017, após ficar sem contrato ao término de uma passagem rápida pela China.

Destaque na conquista nacional de 2017 sob o comando do técnico Fábio Carille, acabou valorizado e foi vendido ao futebol japonês por mais de R$ 40 milhões. Em entrevista no mês passado, o presidente Andrés Sanchez admitiu interesse no atleta, que completou 33 anos em março.

"As portas estão sempre abertas para o Jô. Ele está meio que em litígio com o time lá. É óbvio que se ele se liberar agora, ou no final do ano, a prioridade dele e do Corinthians é o Jô no Corinthians", disse Sanchez em transmissão do canal oficial do Corinthians no YouTube.