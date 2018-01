Corinthians entra em acordo com o Bahia e contrata o lateral Juninho Capixaba

O Corinthians e o Bahia conseguiram resolver nesta quarta-feira o imbróglio acerca do lateral-esquerdo Juninho Capixaba. O jogador vai reforçar o time paulista, que pagará R$ 6 milhões e cederá em definitivo o goleiro Douglas, que se destacou no Campeonato Brasileiro do ano passado ao atuar emprestado ao Avaí.

Juninho Capixaba causou um problema ao Bahia na última terça-feira ao escrever nas redes sociais uma mensagem de despedida ao clube. A negociação chegou a ficar parada, mas os clubes acordaram em retomar as conversas e o Corinthians espera a chegada do jogador já nos próximos dias. A ideia do técnico Fábio Carille é de levá-lo para os Estados Unidos para a disputa da Florida Cup. A delegação viaja neste domingo.

Para contratar o ex-jogador do Bahia, o Corinthians ficará com 70% dos direitos econômicos. O clube nordestino ficará com os 30% restantes. A negociação pelo lateral-esquerdo se arrastava desde dezembro e ficou travada pelas exigências do time de Salvador em ser compensado com alguns reforços corintianos e não só com dinheiro.

O Corinthians buscou Juninho Capixaba para repor a saída de Guilherme Arana, negociado no fim do ano passado ao Sevilla, da Espanha. Em 2017, o lateral-esquerdo do Bahia disputou 17 partidas no Campeonato Brasileiro e chamou a atenção da diretoria corintiana pela capacidade ofensiva.