Corinthians enfrentará o Vasco com seis desfalques; jovens da base ganham chance

O Corinthians enfrentará o Vasco neste sábado, na Arena Amazônia, em Manaus, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, sem seis titulares. Além dos quatro que já estavam no departamento médico, o técnico Fábio Carille optou por deixar de fora da lista de relacionados o lateral-direito Fagner e o zagueiro Manoel.

Eles se juntam ao zagueiro Henrique, ao lateral-esquerdo Danilo Avelar, ao volante Junior Urso e ao atacante Gustavo, que já haviam sido vetados antecipadamente pelo treinador. Essas baixas abrem a oportunidade para alguns jovens da base.

O lateral-esquerdo Lucas Piton e o zagueiro João Victor foram relacionados e terão a oportunidade de estrear no profissional. O zagueiro uruguaio Bruno Méndez e o meia Regis, contratados para esta temporada e que também não estrearam, estão na lista.

A tendência é que Carille dê descanso para mais jogadores como, por exemplo, o volante Ralf e o atacante Clayson. Ambos viajaram com o restante do elenco, mas devem ficar no banco de reservas.

O Corinthians enfrentará o Vasco neste sábado, às 19 horas (de Brasília). O local da partida foi definido pela equipe carioca, que optou por vender o seu mando de campo. O time deve entrar em campo com: Cássio; Michel Macedo, Marllon, Pedro Henrique e Carlos Augusto; Richard, Ramiro e Jadson; Pedrinho, Boselli e Janderson.

Confira a lista de relacionados do Corinthians:

Goleiros - Cássio, Caique e Walter

Laterais - Carlos Augusto, Lucas Piton e Michel Macedo

Zagueiros - Bruno Méndez, João Victor, Marllon e Pedro Henrique

Volantes - Ralf, Ramiro e Richard

Meias - Jadson, Mateus Vital, Pedrinho, Régis e Sornoza

Atacantes - André Luis, Boselli, Clayson, Janderson e Vagner Love