Corinthians encaminha acerto com patrocinador master em acordo só até de dezembro

O Corinthians está próximo de anunciar nos próximos dias o acerto com um novo patrocinador master para a camisa. O clube acerta os detalhes para confirmar a Cia do Terno como marca principal do uniforme, em um contrato que será válido apenas até dezembro e deverá render ao clube algo em torno de R$ 7,5 milhões.

A empresa tem anunciado sua marca na barra frontal da camisa, mas no clássico com o São Paulo, no último domingo, no Morumbi, já apareceu no peito. Entretanto, a marca foi exibida ainda como um patrocínio pontual para o confronto desta 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O clube está sem patrocínio master desde abril, quando acabou o contrato com a Caixa Econômica Federal. Houve uma negociação com o banco, mas os valores ficaram bem distantes dos desejados pelo clube e o acordo não ocorreu.

A ideia da diretoria alvinegra é fechar um contrato curto para ter fôlego de negociar um vínculo maior no ano que vem, seja com a Cia do Terno ou com outras empresas interessadas. A possível conquista deste Brasileirão também poderá aumentar a chance de o Corinthians negociar um acordo mais vantajoso financeiramente.

De folga de segunda-feira após ter empatado por 1 a 1 com o São Paulo no último domingo, no Morumbi, o Corinthians retorna aos treinos na tarde desta terça-feira, quando iniciará os treinos visando o confronto diante do Cruzeiro, sábado, às 16 horas, no Mineirão, pela 26ª rodada do Brasileirão.

O Corinthians segue disparado na liderança da competição nacional, com 54 pontos, dez à frente do vice-líder Santos, que no sábado faz clássico no Allianz Parque com o Palmeiras, quarto colocado, com 43 pontos. Essa mesma pontuação tem o Grêmio, que ocupa a terceira posição por possuir melhor saldo de gols do que o time alviverde - ambos os clubes contabilizam 13 vitórias.

