Corinthians encaminha a contratação do zagueiro Marllon, da Ponte Preta

O Corinthians está perto de acertar sua primeira contratação para a próxima temporada. O zagueiro Marllon, da Ponte Preta, deve ser anunciado como novo reforço do clube nos próximos dias e assinará um vínculo válido por três temporadas. Ele chega para substituir Pablo, que, após uma longa negociação, não entrou em acordo e deixou o clube.

Marllon tem 25 anos e está emprestado para a Ponte Preta até dezembro. Ele pertence ao Cianorte, que deve vender 50% dos direitos econômicos ao time comandado por Fábio Carille por cerca de R$ 2 milhões. A Ponte chegou a tentar uma renovação do empréstimo, mas as conversas se arrastaram e o rebaixamento no Campeonato Brasileiro dificulta ainda mais a permanência do jogador.

O jogador está nos planos de Carille desde o término do Campeonato Paulista, no qual apareceu com destaque. Antes da equipe de Campinas, o defensor passou por Boavista, Rio Claro, Santa Cruz, Capivariano, Atlético-GO e iniciou a carreira no Flamengo. Um fato curioso é que ele atuou com Camacho no clube carioca.

Marllon chegará com potencial para ser o sucessor de Pablo e formar a dupla titular com Balbuena em 2018. Pedro Henrique é visto com bons olhos pela comissão técnica, mas a ordem é buscar um atleta um pouco mais experiente para ser titular.

Além de Marllon, o Corinthians conversa com o volante Renê Júnior, do Bahia, e os atacantes Fernandinho e Júnior Dutra, de Grêmio e Avaí, respectivamente.