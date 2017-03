Corinthians 'empresta' 6 garotos da base para treinar com a seleção brasileira

Sem poder contar com todos os atletas convocados, o técnico Tite pediu e terá a ajuda do Corinthians para comandar o treinamento da seleção brasileira nesta segunda-feira, no CT Joaquim Grava. O clube cederá seis garotos para completar o treino à tarde, no CT Joaquim Grava. São eles: o zagueiro Franklin, os volantes Nathan e Mantuan, o lateral-esquerdo Guilherme Romão, o meia Rodrigo Figueiredo e o atacante Marquinhos.

Com exceção de Rodrigo Figueiredo e Natan, os demais fizeram parte do time do Corinthians que foi campeão da Copa São Paulo de Juniores, no início do ano. Mantuan, inclusive, faz parte do elenco profissional, mas não treinou na manhã desta sexta-feira, justamente para auxiliar Tite no trabalho da tarde.

Natan tem um fato curioso. Ele disputou a última Copinha pelo Santos e, como não conseguiu acertar a renovação de contrato com o time da Vila Belmiro, foi contratado pelo Corinthians, que detém 100% de seus direitos econômicos. A tendência é que os garotos participem apenas da atividade desta segunda-feira e, na terça, já voltem normalmente aos treinamentos com os companheiros de clube.

A seleção brasileira vai enfrentar o Uruguai, em Montevidéu, na quinta-feira, e depois encara o Paraguai, no Itaquerão, na terça-feira seguinte, no dia 28.

