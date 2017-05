Corinthians empata com a Ponte Preta conquista 28º título paulista e celebra 1977

O Corinthians é campeão paulista pela 28ª vez. O título foi confirmado neste domingo com empate por 1 a 1 contra a Ponte Preta, no Itaquerão, mas havia sido conquistado, de fato, há uma semana em Campinas. Aqueles 3 a 0 definiram o torneio estadual e transformaram o jogo decisivo em uma tarde de dupla celebração.

Em Itaquera, com recorde de público - 46.017 pagantes -, festejou-se o novo troféu e os 40 anos da conquista do Campeonato Paulista de 1977, o título que marcou uma geração, ganho também diante da Ponte Preta.

A conquista de 1977 foi única. Esta foi mais um título paulista, o 28º da história do clube, marca que mantém o Corinthians como o maior vencedor do estadual. A Ponte amargou outra derrota e ampliou o seu jejum centenário de títulos.

O título estadual de 2017 foi o primeiro do Corinthians em sua nova casa, a arena de Itaquera, estádio que chegou ao centésimo jogo e vivia uma contradição: um aproveitamento impecável de vitórias, de 69% (são 69 vitória em 100 jogos) e uma série de eliminações em mata-mata (seis). Neste domingo, acabou a "maldição".

Na decisão, o Corinthians foi fiel à sua campanha. Desconsiderou o fato de que podia perder por até 2 a 0 para ser campeão durante os 90 minutos e jogou com seriedade. Ao estilo do técnico Fábio Carille, marcou, defendeu-se com segurança e, aos poucos, foi ganhando o controle do jogo.

O gol poderia ter saído no primeiro tempo em pelo menos três oportunidades: um chute de Jadson defendido por Aranha, uma bola de Maycon que parou na trave e uma chance desperdiçada por Jô. As ausências de Gabriel e Rodriguinho, peças-chave na engrenagem montada por Carille, foram superadas.

O grito de campeão saiu pela primeira vez aos 17 minutos do segundo tempo após o gol marcado por Romero, titular absoluto de Carille - e maior artilheiro da arena, com 18 gols. O paraguaio, que errou a primeira finalização, recuperou-se e concluiu para o gol de carrinho. Nem o gol da Ponte, marcado por Marlon aos 40 minutos do segundo tempo. estragou a festa do merecido título.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS 1 X 1 PONTE PRETA

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Paulo Roberto, Camacho (Clayton), Maycon, Jadson (Pedrinho) e Romero (Léo Jabá); Jô. Técnico: Fábio Carille.

PONTE PRETA - Aranha; Nino Paraíba, Marllon, Kadu e Arthur; Fernando Bob, Elton e Jadson (Ravanelli); Lucca (Yuri), Clayson (Lins) e William Pottker. Técnico: Gilson Kleina.

GOLS - Romero, aos 17 minutos, Marlon, aos 40 minutos do segundo tempo

ÁRBITRO - Leandro Bizzio Marinho.

CARTÕES AMARELOS - Pablo, Nino Paraíba, Romero, Elton, Clayson.

RENDA - R$ 2.279.212,60.

PÚBLICO - 46.017 pagantes.

LOCAL - Itaquerão, em São Paulo.

