Corinthians e Vasco iniciam duelos da 3ª fase da Copa do Brasil na próxima semana

Horas depois do sorteio dos mandos de campo da terceira fase da Copa do Brasil, a CBF divulgou na tarde desta sexta-feira a tabela detalhada deste estágio da competição. E já na semana que vem, dois dos principais clubes do País iniciarão seus confrontos: Corinthians e Vasco.

O primeiro duelo da terceira fase será na quarta-feira, às 19h15, entre Botafogo-PB e Londrina, no Almeidão, em João Pessoa. Momentos mais tarde, o Corinthians visita o Ceará no Castelão, em Fortaleza, às 21h30. O jogo de volta deste duelo está marcado para o dia 3 de abril, em Itaquera, no mesmo horário.

Na quinta-feira que vem, o Vasco realiza o último jogo da Copa do Brasil da semana, quando recebe o Avaí em São Januário, às 21h30. As duas equipes voltarão a se enfrentar somente no dia 10 de abril, no mesmo horário.

Um duelo isolado está agendado para a semana seguinte, dia 27 de março, entre Chapecoense e Criciúma, na Arena Condá. Todas as outras partidas de ida da terceira fase acontecerão já no início de abril.

No dia 3, quarta-feira, o Fluminense visita o Luverdense em São Lucas do Rio Verde, às 19h15, em duelo que só será definido na semana seguinte, dia 10, no Maracanã, neste mesmo horário.

Na quinta-feira, dia 4, o Santos visita o Atlético-GO no Serra Dourada, às 19h15, e o Botafogo recebe o Juventude no Engenhão, às 21h30. Uma semana depois, dia 11, o Botafogo visita o time gaúcho no Alfredo Jaconi, às 19h15, e o Santos recebe o rival goiano, às 21h30, no Pacaembu.