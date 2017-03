Corinthians e Santos abrem as quartas de final do Paulistão no sábado

Após reunião realizada com representantes dos oito clubes que disputarão as quartas de final do Campeonato Paulista, a Federação Paulista de Futebol anunciou as datas e locais dos jogos de ida, que serão realizados neste final de semana. Corinthians e Santos atuam neste sábado, contra Botafogo e Ponte Preta, respectivamente, enquanto Palmeiras e São Paulo vão a campo no domingo para enfrentar, na ordem, Novorizontino e Linense.

As quartas de final tem início na cidade de Ribeirão Preto, onde o líder do Grupo A, o Corinthians, visitará o segundo colocado Botafogo, às 16 horas. Em seguida, às 18h30, no confronto do Grupo D, o Santos vai até Campinas enfrentar a Ponte Preta.

No domingo, o Palmeiras, líder do Grupo C, estará em Novo Horizonte para encarar o Novorizontino, às 16 horas, enquanto o São Paulo, primeiro do Grupo B, encara o Linense, no Morumbi, às 18h30 - o time de Lins optou por mandar o seu jogo no estádio do adversário, que também será o palco do segundo confronto. Os jogos de volta serão realizados no final de semana seguinte, nos dias 8 e 9 de abril.

Os líderes dos grupos, que foram os quatro grandes times do futebol paulista, terão como única vantagem nesta fase o fato de disputarem a segunda partida em casa. Se ocorrer empate no saldo de gols do confronto, a decisão irá para os pênaltis. Os pontos da primeira fase continuarão sendo contados para definir quem decide em seus domínios as semifinais e a decisão.

Ao término da primeira fase, o Palmeiras foi quem acabou como líder geral, com 25 pontos, um a mais que o Corinthians. Na terceira colocação aparece o Santos com 22, mesma pontuação da Ponte Preta, que ficou atrás pelo número de vitórias (sete contra seis). A classificação segue, em ordem, com o São Paulo (20), Linense (17), Botafogo (17) e Novorizontino (15).

