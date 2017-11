Corinthians e Ponte Preta reeditarão final na abertura do Paulistão de 2018

A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou nesta sexta-feira a tabela do Campeonato Estadual do ano que vem. E logo na primeira rodada, haverá a reedição da final de 2017, entre Corinthians e Ponte Preta, no Itaquerão, no dia 17 de janeiro. Nesta temporada, o time da capital levou a melhor e ficou com o título.

O Corinthians, aliás, chegará para a competição como atual campeão estadual e nacional. Será também o time que sediará o primeiro grande clássico da competição, já na quarta rodada. No dia 28 de janeiro, a equipe de Fábio Carille vai receber o São Paulo no Itaquerão.

O time do Morumbi fará sua estreia no Campeonato Paulista diante do São Bento, em confronto também marcado para 17 de janeiro. No mesmo dia, o Palmeiras recebe o Santo André no Allianz Parque e o Santos tem confronto marcado para encarar o Linense, fora de casa.

No dia 4 de fevereiro, Palmeiras e Santos farão seu primeiro clássico no Allianz Parque, pela quinta rodada. Os outros clássicos já previstos para a competição serão: São Paulo x Santos, dia 18 de fevereiro, Corinthians x Palmeiras, dia 25 de fevereiro, Santos x Corinthians, dia 4 de março, e Palmeiras x São Paulo, dia 7 de março.

Se começa no dia 17 de janeiro, a fase de grupos do Campeonato Paulista tem fim programado para o dia 11 de março. Serão dois classificados em cada uma das quatro chaves que disputarão as quartas de final, em ida e volta, com jogos marcados para o fim de semana do dia 18 de março e o meio de semana seguinte.

As semifinais e finais também serão disputadas em dois jogos. Nas semis, as partidas estão marcadas para os dias 25 e 28 de março, enquanto as decisões estão marcadas para o início do mês seguinte, dia 1.º e 8 de março.

A FPF alertou ainda que "as partidas poderão sofrer alterações, por solicitação das redes de TV ou pela polícia militar por medida de segurança" e que "as rodadas serão desmembradas em sábado e domingo e quarta e quinta-feira".

Confira os jogos da primeira rodada do Campeonato Paulista de 2018:

São Bento x São Paulo

Palmeiras x Santo André

Linense x Santos

Corinthians x Ponte Preta

Bragantino x Botafogo

Ituano x São Caetano

Novorizontino x Mirassol

Red Bull Brasil x Ferroviária