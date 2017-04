Corinthians e Inter encaminham troca de Giovanni Augusto por Valdivia

Corinthians e Internacional estão próximos de anunciar a troca do meia Giovanni Augusto por Valdivia. Os clubes já entraram em acordo e restam apenas algumas pendências em relação aos salários dos atletas, mas a tendência é que o acordo seja selado ainda nesta semana. O acerto é válido até o fim do ano.

Os clubes negam que exista qualquer acordo, mas nos bastidores é sabido que o negócio está perto de ser anunciado. Os times negociam a troca há quase um mês e desde o início, o Inter tinha interesse na contratação de Giovanni Augusto. Porém, o lado gaúcho tentou oferecer outros atletas na negociação.

Um deles foi o meia Seijas, que não agradou o técnico Fábio Carille. O time paulista pediu o atacante Nico Lopez e o próprio Valdivia, mas inicialmente os gaúchos refutaram a ideia de negociá-lo. Após conversar com o jogador e com o técnico Antônio Carlos Zago, eles decidiram liberar o meia.

No Corinthians, existe o temor que outro clube possa entrar no negócio e evitar que o acordo saia. Embora Valdivia não possa jogar pela Copa do Brasil, por já ter atuado na competição, o time quer o desfecho do acordo o quanto antes para evitar surpresa.

Recentemente, o Corinthians acertou uma troca parecida com o Atlético-MG. Marlone foi defender a equipe mineira, enquanto Clayton chegou para reforçar o clube paulista. Ele, inclusive, atuou durante o jogo contra o Botafogo-SP, no último sábado.

Veja Também

Comentários