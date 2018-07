Corinthians e Fluminense acertam detalhes para 'trocar' Júnior Dutra por Douglas

O Corinthians está próximo de acertar o empréstimo do volante Douglas, que está no Fluminense, e, ao mesmo tempo, o time carioca se reforçará com o atacante Júnior Dutra. Embora as duas negociações ocorram ao mesmo tempo, os clubes garantem que se tratam de conversas paralelas. Assim, um acerto não depende do outro.

Júnior Dutra, reserva com Osmar Loss no Corinthians, já nem treinou no gramado do CT Joaquim Grava nesta segunda-feira. Quanto a Douglas, ele era titular do Fluminense, mas foi sacado do time pelo técnico Marcelo Oliveira no jogo-treino realizado no último sábado, contra o Madureira, justamente por causa das negociações.

Os clubes acertam detalhes quanto ao tempo de contrato e valor fixado para a compra dos direitos econômicos dos atletas. O volante Paulo Roberto também chegou a ser especulado no clube carioca, mas o jogador não se mostrou motivado a sair do Corinthians.

Júnior Dutra chegou ao time paulista no fim do ano passado, após se destacar no Avaí, mas nunca conseguiu se firmar e deveria ter ainda mais dificuldades com as chegadas de Roger e Jonathas. Além disso, o jovem Matheus Matias deve ter maiores oportunidades. No Fluminense, ele seria uma nova opção para o comando do ataque, posição para a qual Marcelo Oliveira conta apenas com o garoto Pedro como opção.

Já Douglas pode ser uma opção para o lugar de Maycon, que foi vendido para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O volante tem 21 anos e apareceu com destaque no Fluminense. Confirmado o acerto, ele será o terceiro reforço do Corinthians desde a paralisação do Campeonato Brasileiro. Antes, o clube já havia acertado com o atacante Jonathas e com o lateral-esquerdo Danilo Avelar.