Corinthians e Atlético-MG negociam trocam de atletas envolvendo Marlone e Clayton

Corinthians e Atlético-MG podem acertar até o final da semana uma troca envolvendo dois jogadores. O time paulista cederia o meia Marlone até o final da temporada, pelo mesmo período que os mineiros emprestariam o atacante Clayton. A negociação parece agradar aos atletas e ao clube de Belo Horizonte, mas a equipe de Fábio Carille ainda tenta negociar seu jogador em definitivo. Por outro lado, os dirigentes não descartam ceder e aceitar o negócio.

No início do ano, o Atlético-MG fez um proposta de 3 milhões de euros (R$ 10,2 milhões), recusada pelo Corinthians. Desta vez, os mineiros voltaram a entrar em contato e ofereceram uma troca pelo atacante Clayton, com quem o time paulista chegou a negociar no passado.

A diretoria corintiana vê Marlone como um dos atletas com mais chances de conseguir vender por uma boa quantia, e por isso tem como plano inicial a venda dos 50% dos direitos que pertencem ao clube. Além do Atlético-MG, o Sport também está de olho no jogador, que teve grande passagem pelo time pernambucano, mas também queria o atleta por empréstimo.

O curioso é que Marlone treinou uma parte das atividades desta terça-feira entre os titulares do Corinthians para encarar o Red Bull Brasil, quinta-feira, às 17 horas, no Itaquerão. No intervalo dos tempos da atividade, Carille o tirou para colocar Fellipe Bastos. Após o treinamento, o lateral-esquerdo Guilherme Arana comentou sobre uma possível saída do meia e disse torcer por sua permanência.

"Fiquei sabendo por você isso (negociação de Marlone). Ele é um grande jogador e a gente se dá bem pela esquerda. Torço para ele ficar, pois nos conhecemos bem e vai nos ajudar muito", disse o lateral.

O meia tem contrato com o Corinthians até o fim de 2019 e no ano passado teve uma temporada de altos e baixos. Ele acabou o ano bem e concorreu ao Prêmio Puskas, pelo gol mais bonito do ano, marcado contra o Cobresal. Neste ano, ele iniciou a temporada como titular e perdeu espaço após ser desfalque no clássico com o Palmeiras, em decorrência de uma virose.

Veja Também

Comentários