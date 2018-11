Corinthians deve se reunir com agente de Carille nesta quinta-feira

O técnico Fábio Carille - Divulgação

O empresário de Fábio Carille, Paulo Pitombeira, desembarca nesta quarta-feira em São Paulo e deve se reunir com a diretoria do Corinthians na quinta para formalizar o acordo que está apalavrado. O clube paulista ainda negocia com o Al-Wehda, da Arábia Saudita, como pagará a multa rescisória de US$ 700 mil (cerca de R$ 2,5 milhões) e aguarda também que o treinador seja liberado.

Em maio, Carille deixou o time alvinegro e assinou por duas temporadas com a equipe árabe. Agora deve voltar e trazer junto com ele a comissão técnica que estava no Al-Wehda: o preparador de goleiros Mauri Lima, o preparador físico Walmir Cruz, o observador técnico Mauro da Silva, além do auxiliar técnico Leandro da Silva.

Oficialmente o Corinthians não confirma o acerto, que deverá ser anunciado apenas após o término do Brasileirão, provavelmente na segunda-feira. Após o empate contra a Chapecoense em casa, no domingo, o diretor de futebol, Duílio Monteiro Alves, negou que Carille estava acertado. Cássio e Fagner, que falaram com a imprensa na terça, também evitaram comentar o assunto.

Treino

Jair Ventura ainda comandará o Corinthians na última rodada do Campeonato Brasileiro, domingo, às 17h, contra o Grêmio, em Porto Alegre. Nesta quarta-feira, ele comandou um treino descontraído, já em ritmo de final de temporada.

Em uma atividade de campo reduzido de dois contra um, os jogadores brincavam uns com os outros a cada chute, a cada jogada. Cássio, que sofre de uma tendinite crônica no ombro direito, deixou o trabalho mais cedo para fazer tratamento. O capitão do time, no entanto, não deve ser problema para a partida.

Também ficaram de fora para recuperação física o meia Jadson, o volante Gabriel, o lateral-esquerdo Carlos Augusto, além dos veteranos Danilo e Emerson Sheik. Destes todos, o único que ficará fora da partida é Sheik, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.