Corinthians depende de outros jogadores para contratar Juninho Capixaba e Tréllez

Por isso, é o clube que parece mais cotado para levá-lo e ele seria envolvido na negociação com Juninho Capixaba - Foto: Globo Esporte

O Corinthians tem bem encaminhada a contratação do lateral-esquerdo Juninho Capixaba e do atacante colombiano Santiago Tréllez, mas dependem da vontade de outros jogadores para que o negócio saia. Tudo porque ambos só chegarão ao clube paulista se os outros atletas envolvidos no negócio toparem defender outras agremiações.

O meia Marlone e o atacante colombiano Mendoza interessam a Vitória e Bahia, respectivamente, algo que causa um problema. Além do fato de, obviamente, não dar para negociar ambos com o mesmo clube, outro problema é convencê-los de que defender tais equipes sejam boas alternativas.

No caso de Marlone, ele tem outras ofertas que lhe parecem mais interessante. O meia já sabe que não terá oportunidade no Corinthians, por isso tem sido sondado por diversos clubes. Pessoas ligadas ao jogador acredita que seu futuro será definido até o fim da semana.

Situação parecida vive Mendoza, que já admitiu publicamente sua vontade em voltar a jogar pelo time paulista, mas a diretoria o avisou que ele não está nos planos. Neste ano, o colombiano defendeu o Bahia e teve boa passagem. Por isso, é o clube que parece mais cotado para levá-lo e ele seria envolvido na negociação com Juninho Capixaba.

Além de Mendoza, iria para o time baiano o lateral-esquerdo Moisés e o goleiro Douglas, que seria aproveitado pela comissão técnica. Entretanto, a diretoria entende que ele seria mais útil como moeda de troca ao invés de disputar posição no banco de reservas.

Com o Vitória, a situação é mais delicada. O Corinthians acertou salário com Tréllez e agora negocia com o time rubro-negro uma compensação financeira e o empréstimo de mais três atletas. Entre eles está Marlone. O problema está em quem seriam os outros dois atletas. O volante Jean e o atacante Luidy poderiam entrar na lista, mas não interessam, inicialmente, aos baianos.

Assim, a negociação está emperrada. Nos bastidores, o Corinthians mostra otimismo em ambas negociações, mas sem precisar muito como resolver a questão.

A expectativa é que tudo seja resolvido até o dia 3 de janeiro, quando o elenco se reapresenta e dias depois viaja para a disputa da Florida Cup, nos Estados Unidos. Por enquanto, o Corinthians tem certa a contratação do atacante Júnior Dutra, ex-Avaí, e do volante Renê Júnior, ex-Bahia.