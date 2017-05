Corinthians decepciona e apenas empata com Chapecoense na estreia do Brasileirão

O Corinthians não conseguiu confirmar o favoritismo em casa e ficou no empate por 1 a 1 contra a Chapecoense, neste sábado, no estádio Itaquerão, em São Paulo, na estreia das duas equipes no Campeonato Brasileiro. Embalada após a conquista do Campeonato Paulista e pela classificação à segunda fase da Copa Sul-Americana, a torcida corintiana lotou a arena, mas os campeões catarinenses não pareceram sentir a pressão e até tiveram oportunidade de voltar para casa com uma vitória. Os centroavantes Jô e Wellington Paulista fizeram os gols do encontro.

Antes de a bola rolar, foram distribuídas faixas para o público com o símbolo das duas agremiações e a frase "eternamente dentro dos nossos corações", trecho do hino corintiano, em homenagem o time de Chapecó (SC).

Dentro de campo, a equipe do técnico Fábio Carille voltou a apresentar a dificuldade de propor jogo quando atua em casa. Diante um adversário muito fechado, O Corinthians perdeu por 9 a 3 em finalizações na primeira etapa. E foi em uma de suas poucas chances criadas que Jô abriu o placar, aos 22 minutos. Acionado por Rodriguinho no meio da área, o atacante girou sobre a marcação e deu um toque por cima do goleiro.

Em sua primeira partida pelo Brasileirão após o acidente aéreo na Colômbia, a Chapecoense assustou em vários momentos com rápidos contra-ataques. A defesa do Corinthians ficou ainda mais exposta depois de o zagueiro Pablo sofrer lesão e precisar ser substituído por Pedro Henrique.

Na volta para o segundo tempo, Wellington Paulista mostrou oportunismo e empatou após pegar rebote da trave, aos 10 minutos. O lance surgiu exatamente no setor ocupado pelo zagueiro lesionado.

Apesar da entrada em campo dos atacantes Léo Jabá e Kazim, o time alvinegro se limitou a cruzar bolas da área e não conseguiu alterar o marcador.

GAFE - Antes de a bola rolar, os dois clubes fariam uma troca de faixas em alusão os títulos estaduais conquistados. Mas a Chapecoense disse que não foi avisada sobre a cerimônia.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 x 1 CHAPECOENSE

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo (Pedro Henrique) e Guilherme Arana; Gabriel (Kazim) e Maycon; Jadson, Rodriguinho e Romero (Léo Jabá); Jô. Técnico: Fábio Carille.

CHAPECOENSE - Jandrei; Apodi, Victor Ramos, Luiz Otávio e Reinaldo; Andrei Girotto, Luiz Antônio (Nadson) e João Pedro; Rossi (Neném), Wellington Paulista (Osman) e Arthur Caike. Técnico: Vagner Mancini.

GOLS - Jô, aos 22 minutos do primeiro tempo; Wellington Paulista, aos 10 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rodriguinho e Fagner (Corinthians); Wellington Paulista e Andrei Girotto (Chapecoense).

ÁRBITRO - Elmo Alves Resende Cunha (GO).

RENDA - R$ 1.477.730,80.

PÚBLICO - 31.470 pagantes.

LOCAL - Estádio Itaquerão, em São Paulo (SP).

Veja Também

Comentários