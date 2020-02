Corinthians confirma contratação do meia Éderson, ex-Cruzeiro

A diretoria do Corinthians confirmou nesta sexta-feira a contratação do meia Éderson, que estava livre no mercado após deixar o Cruzeiro. O jogador de apenas 20 anos acertou vínculo com o clube paulista até o fim de janeiro de 2025.

De acordo com o clube, o meio-campista já foi aprovado nos exames médicos e fará seu primeiro treino na equipe na segunda-feira, na reapresentação do elenco após o jogo contra o Água Santa, sábado, fora de casa, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

"Tenho muitos familiares que torcem para o Corinthians e é um sonho vestir essa camisa. Quero ser muito feliz aqui", afirmou Éderson, formado na base pelo Desportivo Brasil. Ele se transferiu para o Cruzeiro, ainda por empréstimo, em 2018, quando passou a atuar pela equipe sub-20. No ano passado, foi contratado pela equipe mineira em definitivo.

Diante das dificuldades vividas pelo Cruzeiro desde a temporada passada, o jovem meia passou a ganhar espaço na equipe principal e se tornou titular na reta final do Brasileirão. Em 220, porém, ele entrou em atrito com o clube para tentar deixar a agremiação em razão da forte crise financeira. Acabou fazendo um acordo extrajudicial no início desta semana.

Éderson é o sexto reforço do time para a temporada 2020, todos contratados pelo técnico Tiago Nunes. Ainda tentando impor seu estilo de jogo ao Corinthians, o treinador já havia contratado os meias Cantillo e Luan, o lateral-esquerdo Sidcley e os atacantes Davó e Yony González.