Corinthians bate Uninassau, festeja troco sobre rival e empata final da LBF

Depois de ter sido derrotado no primeiro jogo da série melhor de cinco da final da Liga de Basquete Feminino (LBF), no último sábado, o Corinthians/Americana venceu o Uninassau Basquete por 78 a 57, no final da noite desta segunda-feira, novamente atuando em casa, e deixou tudo igual na luta pelo título da competição.

No último sábado, o time corintiano foi batido por 73 a 62 em uma partida na qual perdeu a sua invencibilidade nesta edição da LBF. E desta vez a equipe paulista saiu de quadra com um triunfo arrasador e comemorou o fato de que conseguiu dar uma boa resposta aos seus torcedores nesta decisão.

Apesar disso, o Corinthians/Americana iniciou muito mal o duelo diante do adversário pernambucano nesta segunda à noite, quando marcou apenas oito pontos no primeiro quarto do confronto e terminou o período perdendo por 15 a 8, antes de começar a atropelar a partir do segundo quarto, no qual fez 28 e levou apenas 9.

"Entramos em quadra mais ou menos com o pensamento do jogo anterior, e isso não foi nada bom. Forçamos várias bolas, tentamos colocar demasiadamente a Damiris no jogo. A partir do segundo quarto encontramos nosso jogo, deslanchamos no placar e empurradas por essa linda torcida aqui não tem como mostrar outro desempenho que não este de hoje", afirmou Êga, ala do time corintiano, que teve o ótimo aproveitamento ofensivo de 82,35% neste duelo, no qual fez 14 pontos.

A cestinha do jogo desta segunda-feira foi a pivô Damiris, do Corinthians/Americana, com 20 pontos, enquanto Tati, do Uninassau, foi a segunda maior pontuadora, com 15.

Após empatar a série por 1 a 1, a equipe paulista agora parte para Recife, onde fará o terceiro jogo da decisão na sexta-feira, às 21h30. E o time pernambucano terá a vantagem de realizar dois duelos em casa agora para ficar com o título, sendo que a quarta partida da série está marcada para domingo, às 12 horas.

Caso cada time vença um destes dois próximos duelos, o possível quinto e último confronto da final está marcado para o dia 2 de maio, uma terça-feira, em Americana.

Veja Também

Comentários