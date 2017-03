Corinthians avança com empate sem graça contra Luverdense na Copa do Brasil

O Corinthians poderia ter tido uma noite muito mais tranquila nesta quinta-feira. Público razoável no Itaquerão, anúncio de patrocinador e a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil, mas apenas com um empate por 1 a 1 com o Luverdense.

Com a vantagem de ter vencido por 2 a 0 o primeiro jogo, na Arena Pantanal, o Corinthians entrou em campo leve, sem temer a zebra e isso fez a equipe relaxar em alguns momentos, principalmente na etapa final, quando já estava em vantagem no placar, mas acabou cedendo a igualdade, além de ter levado alguns sustos.

A diretoria do Corinthians fez uma promoção com descontos nos preços dos ingressos para tentar levar mais torcedores ao estádio e prometeu manter o bônus caso batesse o recorde de público do ano, que é de 36.111 pagantes, registrado no clássico contra o Santos.

Mas o público ficou bem distante da meta, sendo o terceiro melhor do Corinthians em 2017. Foram apenas 25.082 torcedores ao estádio, que puderam ver a equipe estreando a camisa com o novo patrocinador.

Antes da bola rolar, o clube anunciou a parceria com a Alcatel, que estampará sua marca na omoplata da camisa até o fim do ano e pagará R$ 3,5 milhões.

Em campo, o Corinthians abriu o placar graças a bola parada, tão treinada por Fábio Carille nas atividades do time no CT Joaquim Grava. Após cobrança de falta para a área, Pedro Henrique tocou para Jô abrir o placar aos 29 minutos do primeiro tempo.

"Fui feliz no lance e o Pedro não foi fominha. Ele deu passe e o gol saiu de uma jogada que a gente treina bastante", comemorou o artilheiro da equipe na temporada, com quatro gols marcados.

Com a vantagem ainda maior e cansado de perder gols, o time da casa relaxou e abriu espaço. O Luverdense aproveitou e conseguiu chegar ao empate aos 26 minutos do segundo tempo, com um chute de Ricardo, que desviou em Pedro Henrique e enganou o goleiro Cássio.

O Corinthians chegou a nove jogos consecutivos sem derrota, algo que havia ocorrido pela última vez no começo do ano passado, entre os dias 31 de janeiro e 2 de março, quando a equipe ainda era comandada pelo técnico Tite. Mas o futebol nesta quinta-feira não convenceu.

Após avançar, o Corinthians conhecerá o seu próximo adversário na Copa do Brasil através de sorteio. O time voltará a jogar no domingo, quando vai visitar a Ferroviária, em Araraquara, pelo Campeonato Paulista.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS 1 X 1 LUVERDENSE

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Jadson (Giovanni Augusto), Rodriguinho, Maycon e Romero (Marlone); Jô (Kazim). Técnico: Fábio Carille.

LUVERDENSE - Diogo Silva; Aderlan, Neguete, Dalton e Paulinho; Ricardo, Erik e Diogo Sodré (Abner); Rafael Silva, Marcos Aurélio (Kazu) e Raphael Macena (Café). Técnico: Odil Soares.

GOLS - Jô, aos 29 minutos do primeiro tempo; Ricardo, aos 26 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Paulo Henrique Schleich Volkopf (MS).

CARTÕES AMARELOS - Dalton e Neguete (Luverdense).

RENDA - R$ 941.324,10

PÚBLICO - 25.082 pagantes.

LOCAL - Itaquerão, em São Paulo.

