Corinthians anuncia empresa de bebidas como novo patrocinador para o calção

O Corinthians anunciou nesta quarta-feira pelas redes sociais um novo patrocinador. A empresa de bebidas Poty estampará a marca na parte de trás do calção. O espaço na última temporada foi utilizado pela Ultra Energéticos, que não teve o vínculo renovado para 2019.

O contrato com o novo parceiro tem duração de dois anos. E para revelar aos torcedores o novo acordo, os responsáveis pelas redes sociais do clube usaram do bom humor. Colocaram ao fundo o áudio com os torcedores cantando "Aqui tem um bando de loucos". Na imagem aparecia a legenda do que cantavam. Até o momento do: "Loucos por..." e o espaço para quatro letras a ser preenchido.

Agora a diretoria corintiana vive a expectativa de anunciar o patrocinador master em janeiro. O clube está sem uma marca na parte mais nobre de sua camisa desde abril do ano passado, quando terminou o contrato com a Caixa Econômica Federal.

O clube espera faturar R$ 64 milhões com patrocínio em 2019. E para atingir essa meta, os dirigentes contam com o patrocinador master. Até agora, tem garantido a parceria com a Nike, que deve render R$ 21 milhões na próxima temporada.

Além da Poty, o Corinthians deve contar com ao menos outros patrocinadores menores para a próxima temporada: a Positivo, que estampa as costas da camisa, a Universidade Brasil (ombros), a PES (barra da camisa) e a Minds Idiomas (barra das mangas).