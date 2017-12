Corinthians anuncia a contratação do atacante Júnior Dutra

"É um alegria imensa, este é o maior clube do Brasil. Tive o prazer de ver muitas vezes pela televisão a torcida e acompanhei de perto jogando contra. Era um sonho muito grande (jogar no Corinthians), que hoje estou realizando", declarou o atacante. - Foto: Bruno Cassussi

O Corinthians anunciou nesta quinta-feira a primeira contratação para a próxima temporada. Trata-se do atacante Júnior Dutra, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Avaí e chega ao clube com contrato válido por dois anos e sem custos, já que seu vínculo com o clube catarinense se encerra no dia 31 deste mês.

"É um alegria imensa, este é o maior clube do Brasil. Tive o prazer de ver muitas vezes pela televisão a torcida e acompanhei de perto jogando contra. Era um sonho muito grande (jogar no Corinthians), que hoje estou realizando", declarou o atacante, ao site do clube.

Com 29 anos, Júnior Dutra marcou nove gols pelo Avaí no Brasileirão. Ele também tem passagens por Santos, Atlético-PR, Santo André, Kyoto Sanga (JAP), Kashima Antlers (JAP), Lokeren (BEL), Al-Arabi (CAT) e Vasco.

Além de Júnior Dutra, outro jogador que deve ser anunciado ainda nesta quinta-feira é o volante Renê Júnior, que estava no Bahia.