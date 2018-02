Corinthians aguarda exames médicos para anunciar Sidcley

O Corinthians espera anunciar até sexta-feira a contratação do lateral-esquerdo Sidcley, do Atlético-PR. O jogador de 24 anos chegará ao clube paulista em troca do volante Camacho e da possibilidade de mais um atleta corintiano ir para o time paranaense. O lateral já está em São Paulo para passar por exames médicos e, sendo aprovado, vai assinar contrato.

As listas de inscritos para a primeira fase do Campeonato Paulista e para a fase de grupos da Copa Libertadores precisam ser enviada até sexta-feira, por isso, a diretoria tem pressa para fechar o negócio. Sidcley foi cortado do banco de reservas do Atlético-PR na partida contra o Tubarão, quarta-feira, na Copa do Brasil, justamente por estar perto do acerto com o Corinthians.

Camacho vai para o Atlético-PR como parte do negócio e os clubes ainda conversam sobre a possibilidade de mais um atleta ser envolvido na negociação. O Corinthians conta com 39 atletas no momento e o técnico Fábio Carille já avisou que quer diminuir o elenco. O atacante Carlinhos é uma das opções.

Sidcley é reserva de Thiago Carleto no Atlético-PR, mas é visto com bons olhos pela comissão técnica do Corinthians e com potencial para ser titular. Atualmente, o clube conta com Juninho Capixaba como dono da posição, mas o jovem contratado do Bahia por R$ 6 milhões e mais os direitos econômicos do goleiro Douglas tem decepcionado e a comissão técnica acredita que a chegada de outro jogador para a posição pode causar uma disputa sadia para o posto que era de Guilherme Arana.