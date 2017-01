Corinthians adia reunião com Jadson pela quarta vez e pode perder a preferência

Pela quarta vez em uma semana, o Corinthians adiou a reunião com o empresário de Jadson, Marcelo Robalinho, e fez com que a negociação, que parecia tão certa, ficasse complicada. As pessoas ligadas ao atleta estão incomodadas com a postura do clube. Mesmo assim, os dirigentes continuam otimista no acerto com o jogador.

A primeira reunião seria na segunda-feira, mas os dirigentes não conseguiram retornar dos Estados Unidos, onde a equipe disputou a Florida Cup. A segunda tentativa seria na terça, mas o gerente de futebol, Alessandro Nunes, ainda não havia retornado ao Brasil.

Assim, houve uma conversa do presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, e do diretor de futebol, Flávio Adauto, com o empresário do atleta e ficou acertado que conversariam na quarta-feira, com a presença de Alessandro. Então, aconteceu a final da Copa São Paulo e mais uma vez os corintianos adiaram a reunião.

Nesta quinta-feira, outra tentativa. O problema, desta vez, foi a chegada de representantes do Fenerbahçe para tentar contratar Rodriguinho. Em decorrência da importância da negociação, os dirigentes pediram mais um dia para Jadson.

A expectativa é que na sexta-feira ocorra, enfim, a reunião, mas o fato é que a postura dos corintianos irritou e frustrou Jadson e seu empresário. O meia havia dado prioridade para o clube em seu retorno ao Brasil, mas se o acerto não ocorrer nesta sexta, ele passará a ouvir ofertas de outros times do País. Flamengo, Atlético-MG e Grêmio estão entre os interessados.

Nesta quinta-feira, o diretor de futebol do Corinthians, Flávio Adauto, assegurou que esperava apenas a resposta de Jadson para sacramentar o negócio. "Anteontem (terça) cheguei por volta de 11h30 e fui para uma reunião com o Roberto (de Andrade, presidente do Corinthians) no Parque São Jorge. Foi uma reunião com o representante do Jadson, que serviu para discutirmos detalhes. Agora, o Corinthians não tem nada a fazer a não ser esperar a resposta. Temos interesse, o jogador tem interesse em vir e a resposta pode ser hoje, amanhã ou depois. Não marcamos data", disse ele.

Em relação ao contrato, alguns pontos ainda precisam ser acertados. O principal deles é o tempo de duração. O Corinthians quer oferecer duas temporadas, enquanto o jogador pede três anos.

Veja Também

Comentários