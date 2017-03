Corinthians acerta a renovação de contrato com Arana, Maycon, Marciel e Caíque

O Corinthians anunciou nesta segunda-feira a renovação de quatro jogadores revelados pelo clube e que fazem parte do time profissional, casos do goleiro Caíque, do lateral-esquerdo Guilherme Arana e os volantes Maycon e Marciel. Todos tiveram aumento salarial e prorrogaram o vínculo.

Titular absoluto da lateral, Arana, com 19 anos, chegou ao time profissional em 2014 e estendeu seu contrato até dezembro de 2021. "Contrato renovado por mais cinco anos. Estamos juntos e: 'Vai, Corinthians'", disse o lateral, em entrevista ao site oficial do clube.

O volante Maycon, de 19 anos, titular da seleção brasileira sub-20 e que no ano passado jogou emprestado para a Ponte Preta, firmou um novo vínculo até dezembro de 2021. "Felicidade muito grande de renovar contrato. Espero corresponder a altura que esse clube merece", comentou o garoto.

Marciel, que completa nesta quarta-feira 21 anos, subiu para o time profissional em 2015 e logo começou a chamar atenção. Ele assinou vínculo até dezembro de 2020. "Queria agradecer a todos que torcem por mim, ao presidente (Roberto de Andrade) e aos meus agentes. Vamos conquistar muitos títulos", projetou.

Por fim, o goleiro Caíque, de 20 anos, inscrito como primeiro reserva de Cássio, permanece no clube até dezembro de 2020. "Queria agradecer a oportunidade que o Corinthians me dá de renovar por mais quatro anos e espero trazer muitas alegrias para esse clube", disse.

