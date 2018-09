Coreias anunciam acordo para tentar candidatura conjunta para Olimpíada de 2032

Em uma declaração conjunta nesta quarta-feira, Kim Jong Un, líder norte-coreano, e Moon Jae-in, presidente da Coreia do Sul, anunciaram que os países vão tentar apresentar em conjunto uma candidatura para sediar os Jogos Olímpicos de 2032.

Os líderes coreanos também revelaram um acordo para "participar conjuntamente em competições internacionais", incluindo os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020. A ideia inicial partiu de Do Jong-hwan, ministro do Esporte da Coreia do Sul.

Esta iniciativa teria ganhado força após a Coreia do Norte participar dos Jogos Olímpicos de Inverno, em Pyeongchang, na Coreia do Sul, no início deste ano, o que ajudou a aliviar as tensões na península. Os países estão tecnicamente em guerra desde 1950, pois não foi assinado um Tratado de Paz, após a Guerra da Coreia.

Em 2000, nos Jogos Olímpicos de Sydney, na Austrália, as duas delegações desfilaram juntas na cerimônia de abertura. Neste ano, os países repetiram a atitude na Olimpíada de Inverno, em Pyeongchang, e nos Jogos Asiáticos, em Jacarta e Palembang, na Indonésia.

Além da organização de eventos, os países já atuaram em competições internacionais com atletas e equipes conjuntas.

COPA DE 1930 - O ministro sul-coreano Do Jong-hwan também tem um projeto para organizar a Copa do Mundo de 2030, junto com a China, que tem interesse em receber o torneio. Coreia do Norte e Japão também seriam convidados, segundo o ministro, para participarem da iniciativa.