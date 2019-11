Coreia do Sul bate Chile e avança às oitavas do Mundial Sub-17

A Coreia do Sul se juntou à França e também se garantiu nas oitavas de final do Mundial Sub-17, que está sendo disputado no Brasil. O time asiático assegurou a classificação neste sábado ao vencer o Chile por 2 a 1, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), pelo Grupo C.

Com duas vitórias em três jogos, a equipe sul-coreana chegou aos seis pontos e ficou com uma das duas vagas diretas da chave no mata-mata. Paik Sanghoon, logo aos 51 segundos de jogo, e Hong Sungwook, aos 30 minutos do primeiro tempo, marcaram os gols da Coreia do Sul. Pelo Chile, Alexander Oroz descontou também na etapa inicial, aos 41.

O tropeço deixou a equipe sul-americana com apenas uma vitória em três jogos. O time ocupa, assim, a terceira posição da chave, com três pontos. Apesar disso, o Chile ainda tem chances de classificação, desde que seja um dos quatro melhores terceiros colocados desta fase de grupos.

Pela mesma chave, a França derrotou o já eliminado Haiti por 2 a 0, em Goiânia. Um dos principais favoritos ao título, o time francês entrou em campo já garantido nas oitavas. Georgino Rutter marcou duas vezes, em apenas dois minutos, aos 33 e aos 34 minutos do segundo tempo, para confirmar o favoritismo dos franceses - o primeiro foi de pênalti. Os franceses lideram a chave, com nove pontos e aproveitamento de 100%. O Haiti é o quarto colocado, sem pontuar no Mundial.

Pelo Grupo D, a Holanda goleou os Estados Unidos por 4 a 0, enquanto o Japão superou o Senegal por 1 a 0. Atual campeã europeia da categoria, a equipe holandesa contou com gols de Sontje Haansen, duas vezes, Mohamed Taabouni e Jayden Braaf. E também desperdiçou um pênalti.

O gol perdido em Goiânia pode fazer falta porque, apesar do título europeu, a Holanda ocupa apenas a terceira colocação da chave, com três pontos. Tenta, portanto, se classificar como um dos melhores terceiros.

Líder do grupo, o Japão balançou as redes apenas uma vez, e somente aos 38 minutos do segundo tempo, com Jun Nishikawa. Os japoneses somam sete pontos, contra seis do Senegal. Ambos já estão classificados para as oitavas de final.