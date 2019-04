Copa Truck, Mercedes-Benz Challenge e Hyundai Copa HB20 divulgam programação em Campo Grande

358395_871288_357873_869653_357284_867694__akf0161

A Copa Truck, o Mercedes-Benz Challenge e a Hyundai Copa HB20 divulgaram a programação oficial da segunda rodada da temporada 2019 em Campo Grande (MS), que marca a decisão da Primeira Copa entre os brutos, tem a participação das supermáquinas do Mercedes-Benz Challenge e conta com a estreia do mais novo campeonato do automobilismo brasileiro, a Hyundai Copa HB20.

Serão nada menos que cinco corridas em dois dias: quatro delas acontecem no domingo, enquanto o sábado ficará responsável pelos treinos de classificação e a primeira prova da Hyundai HB20, que abre sua rodada dupla às 14h45 no horário de Brasília (13h45 local), logo após a tomada de tempos da Copa Truck e antecedendo a do Mercedes-Benz Challenge. Já a sexta-feira ficará reservada aos treinos livres: juntando os três campeonatos, serão dez sessões de carros na pista, com oito no sábado – isso sem contar as ações promocionais e visitação nos boxes. Ou seja: serão dias repletos de ação.

Por fim, o domingo se inicia com treinos de aquecimento das três categorias antes atividades promocionais, que compreendem voltas rápidas com convidados e visitação aos boxes. Às 11h20 (de Brasília, 10h20 local), pelo Band Sports, acontece a primeira corrida do dia, do Mercedes-Benz Challenge. A Copa Truck define seu campeão com duas corridas na sequência a partir das 13h (de Brasília, 12h local) com transmissão do SporTV3. Encerrando a programação, a Hyundai Copa HB20 completa a primeira rodada de sua história às 14h (de Brasília, 15h local), ao vivo pelo Band Sports.

Ingressos seguem à venda para compra antecipada a preços promocionais

Os ingressos para o domingo (que também vale para o sábado) estão à venda para compra antecipada com preços promocionais no site www.copatruck.com.br. Nesta venda, que vai até o dia 12 de abril (sexta anterior à corrida), o valor da Arena Nação Truck cai de R$ 40 para R$ 28 com direito à visitação os boxes na tarde do sábado após os treinos de classificação do dia. A Credencial Fã-Truck, que também dá direito à visitação aos boxes no domingo, cai de R$ 90 para R$ 80, enquanto a Credencial Camarote Paddock, com direito a alimentos e bebidas, desce de R$ 220 para R$ 180.

Nas compras após 12/4 e nas bilheterias do autódromo serão cobrados os valores cheios (Arena Nação Truck – R$40, Credencial Fã-Truck – R$ 90 e Camarote Paddock – R$ 220). Até lá, as entradas estão disponíveis para venda exclusivamente no site da categoria www.copatruck.com.br, sem taxa de conveniência.

Programação no HORÁRIO DE BRASÍLIA (Campo Grande -1)

Sexta-feira, 12 de abril

10h10 – 10h30: Hyundai Copa HB20, treino livre 1

11h30 – 11h50: Hyundai Copa HB20, treino livre 2

12h40 – 13h10: Mercedes-Benz Challenge CLA AMG Cup, treino livre 1

13h10 – 13h40: Mercedes-Benz Challenge C250 Cup, treino livre 1

13h50 – 14h40: Copa Truck, treino livre 1

14h50 – 15h20: Mercedes-Benz Challenge CLA AMG Cup, treino livre 2

15h25 – 15h55: Mercedes-Benz Challenge C250 Cup, treino livre 2

16h05 – 16h25: Hyundai Copa HB20, treino livre 3

16h35 – 17h25: Copa Truck, treino livre 2

17h35 – 18h15: Mercedes-Benz Challenge, treino livre 3

Sábado, 13 de abril

09h10 – 09h30: Hyundai Copa HB20, Classificação

09h50 – 10h40: Copa Truck, treino livre 3

11h10 – 11h40: Mercedes-Benz Challenge CLA AMG Cup, treino livre 4

11h50 – 12h20: Mercedes-Benz Challenge C250 Cup, treino livre 4

12h30 – 13h10: Mercedes-Benz Challenge, treino livre 5

13h20 – 14h20: Copa Truck, classificação

14h45 – 15h15: Hyundai Copa HB20, corrida 1

15h25 – 15h45: Mercedes-Benz Challenge CLA AMG Cup, classificação

15h50 – 16h10: Mercedes-Benz Challenge C250 Cup, classificação

16h30 – 17h30: Ação Promocional Speed Truck

17h00 – 18h00: Visitação aos boxes

Domingo, 14 de abril

08h40 – 08h55: Hyundai Copa HB20, treino de aquecimento

09h05 – 09h20: Mercedes-Benz Challenge, treino de aquecimento

09h35 – 09h50: Copa Truck, treino de aquecimento

10h00 – 10h45: Visitação aos Boxes

10h00 – 10h50: Ação Promocional Speed Truck

11h20 – 12h07: Mercedes-Benz Challenge, corrida

12h20 – 12h30: Desfile dos Pilotos

13h05 – 13h30: Copa Truck, corrida 1

13h46 – 14h10: Copa Truck, corrida 2

15h00 – 15h30: Hyundai Copa HB20, corrida 2

Programação no HORÁRIO LOCAL (Brasília +1)

Sexta-feira, 12 de abril

09h10 – 09h30: Hyundai Copa HB20, treino livre 1

10h30 – 10h50: Hyundai Copa HB20, treino livre 2

11h40 – 12h10: Mercedes-Benz Challenge CLA AMG Cup, treino livre 1

12h10 – 12h40: Mercedes-Benz Challenge C250 Cup, treino livre 1

12h50 – 13h40: Copa Truck, treino livre 1

13h50 – 14h20: Mercedes-Benz Challenge CLA AMG Cup, treino livre 2

14h25 – 14h55: Mercedes-Benz Challenge C250 Cup, treino livre 2

15h05 – 15h25: Hyundai Copa HB20, treino livre 3

15h35 – 16h25: Copa Truck, treino livre 2

16h35 – 17h15: Mercedes-Benz Challenge, treino livre 3

Sábado, 13 de abril

08h10 – 08h30: Hyundai Copa HB20, Classificação

08h50 – 09h40: Copa Truck, treino livre 3

10h10 – 10h40: Mercedes-Benz Challenge CLA AMG Cup, treino livre 4

10h50 – 11h20: Mercedes-Benz Challenge C250 Cup, treino livre 4

11h30 – 12h10: Mercedes-Benz Challenge, treino livre 5

12h20 – 13h20: Copa Truck, classificação

13h45 – 14h15: Hyundai Copa HB20, corrida 1

14h25 – 14h45: Mercedes-Benz Challenge CLA AMG Cup, classificação

14h50 – 15h10: Mercedes-Benz Challenge C250 Cup, classificação

15h30 – 16h30: Ação Promocional Speed Truck

16h00 – 17h00: Visitação aos boxes

Domingo, 14 de abril

07h40 – 07h55: Hyundai Copa HB20, treino de aquecimento

08h05 – 08h20: Mercedes-Benz Challenge, treino de aquecimento

08h35 – 08h50: Copa Truck, treino de aquecimento

09h00 – 09h45: Visitação aos Boxes

09h00 – 09h50: Ação Promocional Speed Truck

10h20 – 11h07: Mercedes-Benz Challenge, corrida

11h20 – 11h30: Desfile dos Pilotos

12h05 – 12h30: Copa Truck, corrida 1

12h46 – 13h10: Copa Truck, corrida 2

14h00 – 14h30: Hyundai Copa HB20, corrida 2

