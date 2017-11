‘Copa Saúde Cassems’ define times finalistas nas três categorias

Copa Saúde Cassems define times finalistas - Divulgação

Depois de mais de dois meses de competição, estão definidas as equipes que disputarão o finalíssima da “10ª Copa Saúde Cassems” nas três categorias: Livre, Veterano e Feminino. Na categoria Feminino, que é a novidade desta edição, disputarão o título as equipes do Sinpol e Hospital Cassems/Sintss. Os times da Fetems e Bombeiros farão a final na categoria Veterano e, pela categoria Livre, ACP e Cassems disputam o primeiro lugar. Além do futebol feminino, outra novidade desta edição é a disputa de terceiro e quarto lugar. Cassems e ABM disputam a terceira colocação na categoria Feminino, pela categoria Veterano, Sindjus e Cassems brigam pelo terceiro lugar, e, na categoria Livre, Bombeiros e ABSS PM/BMMS jogam em busca da terceira colocação. As disputas de 3º e 4º lugar acontecem na segunda-feira (06), no campo do Sinpol, e a final será realizada na quarta-feira (08), na ACP.

Para garantir o direito de disputar a final na categoria Livre, o time da Cassems venceu os Bombeiros por 3 a 2 e a ACP bateu a ABSS/PM/BMMS por 3 a 0, nas semifinais. Já pela categoria Veterano, a Fetems venceu a Cassems por 1 a 0 e os Bombeiros bateu o Sindijus porá 5 a 2. A forma de disputa da categoria Feminino é diferente devido a quantidade de times inscritos. Quatro equipes iniciaram a competição e as duas que mais somaram pontos na fase de grupos disputarão a final, as outras duas disputam a 3ª e a 4ª colocação.

Copa Saúde Cassems de Futebol Society

A “Copa Saúde Cassems de Futebol Society” foi criada em 2008 com o propósito de promover a saúde por meio da prática de esportes e integrar os servidores. Na primeira edição, seis equipes disputaram o campeonato e a equipe do Sindicato dos Agentes Patrimoniais foi a grande campeã. No segundo ano da copa, o número de equipes subiu para 16 e a vencedora foi a Fetems. Em 2010, foi criada a categoria Veterano e, dessa forma, 20 times disputaram o título que foi vencido pelo Sinpol, na categoria Livre, e pela Fetems na categoria Veterano. Na edição de 2011, 24 equipes disputaram os troféus nas duas categorias, sendo o time do BM/MS campeão na categoria Veterano e a ACS/1ºBPM na categoria Livre.

Em 2012, a copa voltou a ser disputada por 20 times divididos entre as duas categorias e, depois de quase 60 dias de competição, 40 jogos disputados e 183 gols marcados, a equipe dos Bombeiros sagrou-se campeã na categoria Veterano vencendo o Sinpol e o time da ACP ganhou o primeiro lugar na categoria Livre batendo o time dos Bombeiros. Na sexta edição do Copa, a equipe dos Bombeiros foi campeã na categoria Livre e a Fetems vencedora na categoria Veterano.

Em 2014, 19 equipes disputaram a sétima edição do campeonato e o time da ACP levou o título pela categoria Livre e, na categoria Veterano, a equipe dos Bombeiros sagrou-se campeã. No ano seguinte, na sua oitava edição, a equipe da ACP venceu, mais uma vez, pela categoria Livre, e os Bombeiros levaram o título na categoria Veterano. Em 2016, A ACP conquistou o terceiro título seguido, pela categoria Livre, e, dessa forma, ficou em definitivo com o troféu transitório Ricardo Ayache. Pela categoria Veterano, o time do Sinpol-MS sagrou-se campeão da nona edição da Copa Cassems.

Confira os jogos da final da ‘10ª Copa Saúde Cassems’:

Categoria Feminino:

- ABM X Cassems – 06/11 – 19h15 - Disputa de 3º e 4º lugar – Sinpol

- Sinpol/MS X Hospital Cassems/Sintss – 08/11 – 18h15 - Final – ACP

Categoria Veterano:

- Sindijus X Cassems – 06/11 – 19h15 – Disputa de 3º e 4º lugar – Sinpol

- Bombeiros X Fetems – 08/11 – 19h – Final – ACP

Categoria Livre:

- Bombeiros X ABSS/PM/BMMS – 06/11 – 20H – Disputa de 3º e 4º lugar – Sinpol

- Cassems X ACP – 08/11 – 20h – Final – ACP