Copa do Brasil terá Palmeiras x Inter e Grêmio x Fluminense nas oitavas de final

A CBF definiu nesta quinta-feira os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil através de sorteio e determinou a realização de dois confrontos de peso envolvendo clubes gaúchos. Atual campeão do torneio, o Grêmio vai estrear diante do Fluminense, enquanto o Internacional medirá forças com o Palmeiras. Além disso, nenhum clássico estadual ocorrerá nesta etapa da competição.

O confronto entre Grêmio e Fluminense deverá ser especial para o técnico Renato Gaúcho, hoje à frente do time gaúcho e que possui passagens pelo time carioca como treinador e jogador. O Grêmio, além do título do ano passado, também levou a taça em 1989, 1994, 1997 e 2001, sendo seu maior campeão. Já o Fluminense a faturou em 2007.

Inter e Palmeiras também farão um confronto de campeões, pois os gaúchos conquistaram o troféu em 1992, enquanto o Palmeiras foi o vencedores nas edições de 1998, 2012 e 2015 da Copa do Brasil.

Quatro vezes campeão, o Cruzeiro vai encarar a Chapecoense. O Flamengo, que conquistou três vezes a competição, terá pela frente o Atlético Goianiense. Santos e Atlético Mineiro, que levaram a taça da Copa do Brasil uma vez cada, vão enfrentar Paysandu e Paraná, respectivamente. E os outros confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil serão Atlético Paranaense x Santa Cruz e Botafogo x Sport.

Nesta temporada, além dos participantes do País na Copa Libertadores - Palmeiras, Santos, Flamengo, Botafogo, Atlético-MG, Grêmio, Atlético-PR e Chapecoense - os campeões da edições de 2016 da Copa do Nordeste - Santa Cruz -, da Copa Verde - Paysandu - e da Série B - Atlético-GO, entraram direto nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Com isso, apenas cinco vagas nesta etapa foram disputadas através da fases anteriores da Copa do Brasil. E esses times que se garantiram nas oitavas de final foram definidos na última quarta-feira, com o encerramento da quarta fase. São eles: Paraná, Cruzeiro, Internacional, Fluminense e Sport.

No sorteio desta quinta-feira, os 16 times foram divididos em dois grupos, com os oito participantes da Libertadores ficando no Pote 1, enquanto as outras equipes foram para o Pote 2. O cruzamento entre equipes desses potes determinou os confrontos.

Ainda nesta quinta-feira, a partir das 15 horas, a CBF vai sortear a ordem dos mandos de campo das oitavas de final da Copa do Brasil. A entidade reservou os meios de semana dos dias 26 de abril, e 3, 10, 17, 24 e 31 de maio para a disputa desta fase do torneio. Posteriormente, os confrontos das quartas de final vão ser conhecidos através de mais um sorteio.

Confira os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil:

Atlético-PR x Santa Cruz

Grêmio x Fluminense

Flamengo x Atlético-GO

Palmeiras x Internacional

Botafogo x Sport

Santos x Paysandu

Chapecoense x Cruzeiro

Atlético-MG x Paraná

