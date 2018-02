Copa do Brasil tem rodada inicial com supremacia dos visitantes; Santa Cruz cai

Os visitantes mostraram força nesta quarta-feira em rodada válida pela primeira fase da Copa do Brasil. Das 16 vagas disputadas, 13 delas ficaram nas mãos dos times de fora, que jogavam até por empate para avançarem à segunda fase. Entre eles estão dois paulistas - Bragantino e São Paulo - e grandes forças como Internacional e Fluminense, que eram apontados como favoritos.

Os times da casa precisavam vencer para ficar com a vaga. São os casos do Tubarão-SC, que fez 2 a 0 sobre o América-RN, e do Uberlândia, que também fez 2 a 0 em cima do Ituano, eliminando o time paulista. O Fluminense, de Feira de Santana (BA), eliminou o Santa Cruz ao ganhar por 2 a 0.

Alguns clubes venceram fora como o Cuiabá, que foi até o interior gaúcho e derrubou o Aimoré por 1 a 0. O Sampaio Corrêa fez 1 a 0 sobre o Independente, no interior do Pará, enquanto que o Botafogo-PB passou pelo Floresta-CE, no Ceará, por 2 a 0. O pernambucano Salgueiro foi até o Mato Grosso do Sul e ganhou, por 3 a 2, do Novoperário.

Dois catarinenses cruzaram o país para vencer. Enquanto o Figueirense foi até a Paraíba e bateu o Treze por 2 a 0, o Joinville fez 1 a 0 no Itabaiana, em Sergipe. O Londrina foi até a distante Rondônia, na região Norte, e venceu o Ariquemes-RO por 1 a 0.

Outros clubes carimbaram as suas vagas com empates. O Juventude segurou o 0 a 0 com o Interporto-TO, em Tocantins. O Náutico levou susto, mas buscou o empate contra o Cordino-MA por 1 a 1, no Maranhão.

PREMIAÇÃO - Os clubes são premiados conforme o seu ranking na Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Os maiores (Grupo I) que avançarem à segunda fase vão ganhar R$ 1 milhão, os médios (Grupo II) R$ 880 mil e os menores, do Grupo III, receberão R$ 500 mil. "Este dinheiro vai nos ajudar a por as contas em dia lá no Bragantino", vibrou o presidente Marco Chedid, do time paulista, que empatou por 1 a 1 com o Nova Iguaçu-RJ, mesmo atuando com oito reservas. O clube prioriza a sua manutenção na elite paulista. No total, a CBF vai premiar com R$ 278 milhões, recorde nesta disputa, cada vez mais valorizada.

Dos 40 jogos desta primeira fase, 18 já foram disputados - dois ocorreram na última terça-feira. Mais dois estão previstos para esta quinta. Os outros 20 jogos serão realizados na próxima semana, nos dias 6 e 7 de fevereiro, dias antes do Carnaval.

Confira os jogos desta quarta-feira pela Copa do Brasil:

Nova Iguaçu-RJ 1 x 1 Bragantino-SP

Boavista-RJ 1 x 1 Internacional-RS

Caldense-MG 0 x 1 Fluminense-RJ

Aimoré-RS 1 x 2 Cuiabá-MT

Tubarão-SC 2 x 0 América-RN

Uberlândia-MG 2 x 0 Ituano-SP

Floresta-CE 0 x 2 Botafogo-PB

Cordino-MA 1 x 1 Náutico-PE

Independente-PA 0 x 1 Sampaio Corrêa-MA

Interporto-TO 0 x 0 Juventude-RS

Itabaiana-SE 0 x 1 Joinville-SC

Novoperário-MS 2 x 3 Salgueiro-PE

Treze-PB 0 x 2 Figueirense-SC

Madureira-RJ 0 x 1 São Paulo-SP

Ariquemes-RO 0 x 1 Londrina-PR

Fluminense-BA 2 x 0 Santa Cruz-PE