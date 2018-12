Copa de Pelada Pousada do Bosque reúne amigos há 36 anos em Ponta Porã

Nascida em 1982 de um torneio de tênis promovido anualmente no Hotel Pousada do Bosque, em Ponta Porã (MS), a Copa de Pelada Pousada do Bosque completou, neste ano, 36 anos de criação - Divulgação

Nascida em 1982 de um torneio de tênis promovido anualmente no Hotel Pousada do Bosque, em Ponta Porã (MS), a Copa de Pelada Pousada do Bosque completou, neste ano, 36 anos de criação, reunindo amigos empresários e profissionais liberais de Campo Grande (MS) e Dourados (MS). A competição, que a cada ano faz uma homenagem aos seus participantes, disputou, em sua 80ª edição, o “Troféu André Zahran”, tendo como campeã a equipe Decom, cujo capitão foi o “Gringo”, o artilheiro foi o Riad, também da Decom, com 4 gols, enquanto o melhor goleiro foi Dionísio, da Pluz Vídeo, e o jogador revelação foi o “Filho do Fon”, também da Pluz Vídeo.

Segundo o empresário Mauro Breschigliari, mais conhecido como “Maurinho da Galeria dos Esportes”, que é um dos organizadores do evento em parceria com os empresários Carlito Nahas, o “Papai”, e o “Gringo”, a Copa de Pelada Pousada do Bosque é um dos eventos mais tradicionais de futebol society de Ponta Porã. “Nesta 80ª edição, teve, ao todo, seis equipes – Decom, Pluz Vídeo, Gilmar Automóveis (Dourados), Biostéril, Galeria dos Esportes e JRSM -, que reuniram mais de 150 pessoas, todos amigos de longa data e seus familiares, como esposas e filhos. A equipe campeã foi a Decom e a vice-campeã foi a Gilmar Automóveis, enquanto o 3º lugar ficou para a Galeria dos Esportes e o 4º para a JRSM”, informou.

Ele explica que o evento esportivo começou na sexta-feira (23/11) com um jantar de confraternização e definição dos integrantes de cada uma das seis equipes, enquanto no sábado (24/11) foram realizadas as partidas das 8 às 17 horas, sendo que o domingo (25/11) foi livre para as compras em Pedro Juan Caballero, no Paraguai. “As seis equipes foram distribuídas em duas chaves com três equipes cada, com a classificação de dois times por chave, formando um quadrangular com a disputa do primeiro lugar entre os dois vencedores e do terceiro lugar entre os dois perdedores”, detalhou.

Confraternização

“Maurinho da Galeria dos Esportes” reforça que a Copa de Peladas Pousada do Bosque é, antes de mais nada, uma confraternização de amigos, que aproveitam o torneio para se divertir e fazer compras no Paraguai. “Na realidade, os participantes vêm com a família para disputar a Copa e já aproveitam para fazer suas compras de fim de ano em Pedro Juan Caballero. É uma forma de unir o útil ao agradável. É uma confraternização de amigos empresários”, assegurou.

Dos 150 que participantes, conforme o organizador, 80% são casados e com filhos e esposas. “No começo tinha muitos solteiros, agora não. Como não é uma copa que traz jogadores profissionais veteranos, o torneio só reúne empresários e as equipes são definidas na hora, normalmente, na sexta-feira, durante o jantar, os seis capitães decidem as equipes, enquanto no sábado temos todas as partidas”, ressaltou Maurinho.

Neste ano, a novidade foi o locutor “Porvinha”, que foi contrato para fazer a narração das partidas imitando o Galvão Bueno, da Rede Globo. “Ele é apresentador do programa Haja Coração, de uma rádio da Internet lá da região de Ponta Porã. O fato de imitar o locutor Galvão Bueno fez sucesso entre todos os participantes e nós já fechamos a participação dele para a edição de 2019, também no mês de novembro”, revelou.

História

Criada em 1982 por um grupo de empresários de Campo Grande, a Copa de Pelada Pousada do Bosque foi uma derivação do torneio de tênis realizado anualmente no hotel. Como muitos dos tenistas também gostavam de futebol, resolveram promover o torneio, que, no início, ou seja, na década de 80, eram duas vezes por ano, uma em março e outra em novembro. No entanto, seis anos antes de a Copa ser suspensa, o torneio passou a ser realizado uma vez por ano, sempre em novembro para que os participantes tivessem a oportunidade de fazer as compras de fim de ano no Paraguai.

Há três anos a competição parou para a reforma do Hotel Pousada do Bosque, retornando neste ano de 2018. “Temos participantes que estão desde a 1ª edição, em 1982, como é o caso do Robertinho Perez. Eu, por exemplo, participei das últimas 30 edições, desde 1983 eu participo, mas faltei alguns anos”, recordou, lembrando que, no passado, a competição tinha jogos até domingo, terminando com um grande churrasco. “Mas, voltar para Campo Grande depois de um churrasco ficava difícil e, por isso, passamos a realizar só no sábado, com o domingo livre para as compras”, completou.

Maurinho ressalta que a intenção de quem faz parte da Copa de Pelada Pousada do Bosque sempre foi participar e não competir. “É mais uma confraternização de empresários e profissionais liberais. Além disso, todos os anos procurados homenagear um dos participantes, sendo que neste ano foi o André Zahran e, no próximo, será o Paquera”, avisou.

Confira abaixo a composição das seis equipes:

A - Pluz Vídeo

Capitão: André

Goleiro: Dionísio

Luiz Renato

Cézinha

Carlinhos Sudameris

Enrico

Caio Anache

Renato Chagas

Audi Lessonier

João Hilgenfritz

Fon

Mella Júnior

Douglas Filho

B – decom

Capitão: Gringo

Goleiro: Damião

Marcos Ivan

Riad

Rodrigão Melão

Renato Gomes

Emerson

Resina

Getúlio

Dimas Braga

Carlos Humberto

João Teclado

Everaldo

C – Gilmar Automóveis (Dourados

Capitão: Gilmar

Goleiro: Fabrício

Juninho

Djalma

Adilson

Jonatas Tachinhas

Joel Chula

Chuchu

Altair Perondi

Mota

Roberto Perez

João Neto Delegado

Mario Metello

D – Biostéril

Capitão: Diego

Goleiro: Zetthi

Wilian Marra

Marquinhos Moraes

Marcelo Moraes

Marcelo Miranda

Guilherme Zahran

Lima

Delcindo Vilela

Thomaz (Zezu)

Paquera Pai

Marcos Moraes

Jeová

E – Galeria dos Esportes

Capitão: Maurinho

Goleiro: Douglas

Renatinho Gomes Filho

Mauricio Anache

Sinval

Valdevino

Nestor Muzzi

Marcelo Arruda

Fabio Anache

Léo Zahran

José Marques

Tuti

Toninho Canale

F – JRSM

Capitão: Saueia

Goleiro: Cabeção

Paquera Filho

Herculano

Edy Moreno

Sidney

Nelsinho Trad

Leo Zahran Filho

Beto Tavares

Peralta

Mella

Marcio Preto

Isaac

BOX:

Proprietário do Hotel Pousada do Bosque morre no fim de semana da Copa de Pelada

Nem tudo é motivo de comemoração para os participantes da tradicional Copa de Pelada Pousada do Bosque. Justamente no fim de semana em que a competição foi retomada depois de um hiato de três anos o advogado e empresário Eraldo Saldanha Moreira, dono do hotel onde o torneio é realizado há 36 anos, morreu no sábado (24/11), em Dourados (MS), aos 92 anos de idade, após sofrer uma parada cardíaca.

Liderança política na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai, Eraldo Saldanha é muito conhecido pela população da região graças a um dos símbolos de Ponta Porã, o Hotel Pousada do Bosque. Ele vivia atualmente com o filho, depois da morte da esposa Heleninha, falecida em dezembro de 2015, também aos 92 anos. Os dois se conheceram no Rio de Janeiro, onde o pai de Eraldo, Aral Moreira, era deputado. De volta a Mato Grosso do Sul, o casal abriu os primeiros postos de combustíveis de Ponta Porã, trouxe a marca Mercedes Benz para o município e em 1º de setembro de 1976 inaugurou o maior hotel da região.

Fundado há 42 anos, o Pousada do Bosque virou “garoto propaganda” do turismo em Mato Grosso do Sul, pela integração com a natureza em um lugar até então famoso só pelas compras. Na década de 2000, o hotel começou a entrar em decadência, mas a família retomou com força os investimentos na reestruturação do lugar. A morte do criador aconteceu, justamente, no fim de semana da retomada da Copa de Pelada Pousada do Bosque, campeonato que era sediado no hotel e virou uma tradição na cidade.