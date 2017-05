Copa de futsal reúne 1.200 atletas em Corumbá em seis categorias

Os jogos estão sendo realizados de segunda a sexta-feira, no poliesportivo, a partir das 19h, com entrada gratuita para o público / Divulgação

Maia de 100 equipes representando escolas, academias e clubes de Corumbá e Ladário, cidades vizinhas, totalizando 1.200 atletas de várias idades, participam da Copa Funec de Futsal 2017, abertura na última da sexta-feira. A competição é promovida pela prefeitura local, por meio da Fundação de Esportes de Corumbá (Funec). Os jogos estão sendo realizados de segunda a sexta-feira, no poliesportivo, a partir das 19h, com entrada gratuita para o público.



“Esta megacompetição, que se tornou um jogos abertos pela sua abrangência, acontece por iniciativa do prefeito Ruiter Cunha de Oliveira que nos pediu para trabalhar o esporte de Corumbá com um olhar especial. Nessa Copa Funec temos a participação de crianças e adultos, para as próximas edições estamos planejando a participação de atletas da categoria máster”, afirmou o vice-prefeito e diretor-presidente da Funec, Marcelo Iunes.







A Copa Funec registrou 14 gols na primeira rodada e terá duração de três meses, nas seguintes categorias: fraldão (5 a 6 anos de idade), fraldinha (7 a 8 anos), pré-mirim (9 a 10 anos), mirim (11 a 12 anos), infantil (13 e 14 anos) e na principal (masculina e feminina). Dentre as equipes participantes estão o Corumbaense, que mantém uma escolinha de futebol de salão. Destaque também para a participação de crianças atendidas por projetos sociais.

