Copa da Madrugada segue com seis jogos na segunda rodada

A rodada final será no dia 21 de maio / Assessoria

Muito sol e disposição em campo marcaram a segunda rodada da 56ª Copa da Madrugada, tradicional disputa de futebol soçaite promovido pelo Rádio Clube de Campo Grande. Seis partidas foram disputadas na manhã de domingo, na sede campo, com 24 gols marcados, destaque para os artilheiros Hermes, Hussein, Jansen e Alexandre.

Nesta edição, a Copa da Madrugada homenageia o associado Élcio Gracino Macedo e a disputa reúne atletas no livre-máster (15 a 53 anos) e supermáster (acima de 54 anos de idade). Serão oito rodadas na fase classificatória, classificando-se 52 atletas por categoria para a fase semifinal, quando são formados times fixos. A rodada final será no dia 21 de maio.

Na primeira partida, pela categoria supermaster, empate em 1 a 1 entre os times dos capitães Aldo Brandão e Argeu, com gols de Zé Nina e Xuxa. No jogo de nº 3, pela mesma categoria, o capitão Lauredir superou Djalma Moreira e ganhou por 3 a 1, gols de Hermes (2) e Flavinho. Aldo Paraguaio descontou.

O quinto jogo, também pelo supermaster, vitória do time do capitão Neudes Ribeiro sobre os comandados do capitão Wilson Roberto, por 2 a 1, gols de Neudes e Gaeta. Cido descontou para o time perdedor.

Na categoria livre-master, goleada no segundo jogo: time do capitão Guilherme Novaes (camisa azul) 5 x Jansen Moussa (branca) 3. Alexandre (2), Guilherme, Sandro e Fabrício marcaram para o time azulão, Jansen (2) e Adams descontaram.

No quarto jogo, vitória do time do capitão Fadjan Vieira sobre os comandados de Bruno Nogueira, por 2 a 1, gols de Alan, Alex e Xaxá. Encerrando a rodada, a sexta partida deu empate: Ronaldo César 2 x Tiago Brandão 2, gols de Hussein (2), João Molina e Sidney.

Veja Também

Comentários