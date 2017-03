Copa da Madrugada começa com 27 gols e mais de 130 peladeiros no Rádio Clube

Temporada 2017 de futebol soçaite no Rádio Clube de Campo Grande começou neste domingo com a abertura da 56º Copa da Madrugada, que trouxe de volta antigos associados da tradicional agremiação e brindou os associados com seis partidas com muitos gols, lances polêmicos – outros pitorescos – e a participação de 132 peladeiros.



A Copa da Madrugada foi iniciada nos anos de 1970 e até já pouco tempo ainda se chegava às 3h da manhã à sede campo para garantir a inscrição. Com o uso de novas tecnologias de comunicação e outras mudanças no regulamento, agora a inscrição é feita pessoalmente na sede campo, até às 6h, quando se dá o início do sorteio das partidas por categoria.



Este ano, o clube homenageia o associado Élcio Gracino Macedo e a disputa reúne atletas no livre-máster (15 a 53 anos) e supermáster (acima de 54 anos de idade). Serão oito rodadas na fase classificatória, classificando-se 52 atletas por categoria para a fase semifinal, quando são formados times fixos. A rodada final será no dia 21 de maio.



A primeira rodada teve a disputa de seis partidas e apenas a primeira, no supermáster, não saiu do 0 a 0, reunindo os times dos capitães Argeu e Lauredir. O destaque da partida foi o goleiro Capitão, cujas defesas seguras impediram a derrota do time de Lauredir. Jogo teve cartões amarelos para Élcio Macedo e Caibo.



No segundo jogo, pelo livre-máster, empate de oito gols entre os times dos capitães Tiago Brandão (marcaram: Élcio Fabrício, Amauri, Pedro Rodrigues e Alexandro) e Rui Lima (2 gols de Pedro Ferreira, Alcir Batista e Rui Lima).



Goleada na segunda partida do supermáster, com o time de Maurícinho fazendo 5 a 2 em cima da equipe do capitão Djalma Monteiro, com gols de Fernando Jacinto (3) e Neudes (2). Djalma tentou uma reação, fazendo dois gols, mas Maurinho foi para o gol no final, com a saída do goleiro Sérgio (machucado), e pegou todas.



Goleada também no quarto e mais disputado e indisciplinado jogo, pelo livre-máster: time do capitão Chiquinho venceu os comandados de Xaxá por 4 a 2, gols de Allan (3) e Fabrício. Descontaram Xaxá e Adans. O time de Xaxá teve duas expulsões (a dele e Hussein) e ficou fácil para os comandados de Chiquinho.



A penúltima partida da primeira rodada reuniu os veteranos não sorteados nas primeiras partidas e deu empate em 2 a 2. Para o time do capitão Aldo Brandão, marcaram Paulo César (belo gol de falta) e Geraldo Silva; para a equipe do capitão João Pará, assinalaram Xuxu e Jaime Macarrão.



Jogo equilibrado no terceiro confronto do livre-máster, com empate em 4 a 4 entre os capitães Guilherme Novaes (camisa azul) e Jansen (branca). Gols: Alexandre Silvestre (2), Paulo Marcos e Guilherme, pelo azul; Jansen, Ricardo Ferreira, Poxoréu e Aldo Paraguaio, branco.

Veja Também

Comentários