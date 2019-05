Copa Campo Grande de Futebol tem rodadas neste fim de semana nas Regiões do Segredo e Lagoa

A Copa Campo Grande de Futebol Amador continua com as partidas neste fim de semana. Ao todo seis jogos movimentarão os atletas na Capital. No sábado (11) e domingo (12) terão jogos no campo do bairro Estrela do Sul na região Segredo, e no campo do jardim São Conrado, região Lagoa, as partidas acontecerão apenas no domingo.

A Copa, realizada pela Prefeitura de Campo Grande, tem o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e reúne mais de 3 mil atletas e técnicos. Ao todo serão 110 partidas, a 1º fase iniciou no dia 27 de abril e segue até o dia 3 de agosto com 94 partidas. A segunda fase inicia dia 10 de agosto e segue até dia 17 com 16 partidas, quando inicia a fase feminina que terá 10 partidas. O encerramento da competição está previsto para dia 26 de agosto.

Estrela do Sul

11/05 14h Esporte Clube Goiás X Entre Amigos F.C

11/05 15h Associação dos Moradores do Santa Emilia X Amigos Futebol Clube

12/05 8h Eldorado F.C X Tenores F.C

12/05 9h Novo Horizonte/Casarão V. Nasser X Muller Esporte Clube

São Conrado

12/05 8h Marcílio Dias/ Perfil Fotos X Lagoas Futebol Clube

12/05 9h Baixada Tarumã F.C X Associação Iolanda Melgarejo/Sidrolândia