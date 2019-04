Copa Campo Grande de Futebol Amador supera arrecadação e doará 3 toneladas de alimentos

WhatsApp Image 2019-03-29 at 17.18.12(1)

A Prefeitura de Campo Grande e o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul arrecadaram três toneladas de alimentos que foram repassados pelos atletas da Copa Campo Grande de Futebol Amador e superou a expectativa de doação que era de 2t. O objetivo é entregar o alimento a instituições filantrópicas no coquetel de lançamento, no Golden Class, dia 09 de abril às 18h30, onde acontecerá também o Congresso Técnico da competição.

Um dos líderes da equipe AMB Futebol Clube, região do Anhanduizinho, Marcelo José Silva elogia a iniciativa. “O sentimento de poder participar em uma competição de alto nível como essa e ainda poder contribuir com alimentos ao invés de pagar uma taxa de inscrição é indescritível e assim ajudamos quem necessita”, enfatizou.

Segundo o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, a competição também levanta a importância da solidariedade em um dos maiores campeonatos de futebol de Campo Grande. “As equipes além de competir estão doando 3 toneladas de alimentos, será um campeonato de futebol diferenciado com um gesto de caridade e confraternização”, destacou.

O campeonato, que vai premiar R$ 25 mil em dinheiro, movimentará mais de 3 mil atletas e técnicos. Cada equipe inscrita competirá dentro de sua região e depois participará de classificatória para a fase final no Parque Jacques da Luz, nas Moreninhas.

Programação

A abertura oficial das competições irá acontecer no dia 27 de abril no campo do bairro Estrela do Sul já com os jogos da região do Segredo. Depois, dia 4 de maio acontecem os jogos na região da Lagoa, no campo do bairro São Conrado.

No dia 18 de maio será a vez da região do Centro no campo do Tiradentes e dia 25 de maio inicia na região do Imbirussu no campo do bairro José Abrão. No dia 15 de junho, as competições serão na região do Anhanduizinho no campo do Bairro Coophavilla II e dia 6 de julho, na região do Bandeira no campo Estádio Jacques da Luz.

A última região será a região Prosa e as competições acontecerão no campo da Mata do Jacinto dia 13 de julho. E as finais estão programadas para agosto no Estádio Jacques da Luz nas Moreninhas.