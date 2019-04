Copa Campo Grande de Futebol Amador começa neste sábado com partidas no campo do Estrela do Sul

A primeira edição da Copa Campo Grande de Futebol Amador inicia no próximo sábado (27) com as equipes da Região Segredo, no Campo do Estrela do Sul, a partir das 14h. A Prefeitura fará a abertura oficial da Copa e em seguida iniciarão as partidas. Às 15h jogam Audax Nova Lima F.C contra Esporte Clube Goiás e às 16h a equipe Entre Amigos F. C. enfrenta Montagna F. C.

Serão 120 partidas, a 1º fase iniciando no dia 27 de abril até o dia 03 de agosto com 94 partidas, a 2ª fase inicia dia 10 de agosto e segue até dia 17 com 16 partidas, quando inicia a fase feminina que terá 10 partidas.

Conforme destacou o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, a Copa movimentará atletas e torcedores. “É uma competição emocionante e estamos na expectativa da participação da comunidade nas torcidas. Serão 110 equipes masculinas e femininas e as competições acontecerão por região, onde o sistema será mata a mata, com eliminatória simples”, afirmou.

Programação

27/04 – 15h Audax Nova Lima F.C x Esporte Clube Goiás

27/04 – 16h Entre Amigos F.C x Montagna F.C

28/04 – 8h Canarinho F.C x Associação dos Moradores do Santa Emilia

28/04 – 9h Atlético Nasser x Amigos Futebol Clube

04/05 – 14h Eldorado F.C x Kater Som

04/05 – 15h Sindicato da Polícia Civil de MS x Tenores F.C

05/05 – 8h Novo Horizonte/Casarão V. Nasser x E-Clima Ar Condicionados

05/05 – 9h Muller Esporte Clube x Fortuna Futebol Clube

Serviço – Campo do Estrela do Sul – Rua Macunaíma esquina com Madame Butterfly

Programação completa no site: http://www.campogrande.ms.gov.br/funesp/copa-campo-grande-de-futebol-amador/