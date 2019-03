Copa Campo Grande de Futebol Amador arrecadará 2 toneladas de alimentos para instituições filantrópicas

A abertura oficial da Copa será no dia 13 de abril, no campo de futebol do bairro Estrela do Sul, a partir das 15h.

No dia 4 de abril será realizado o Congresso Técnico às 18h30, no auditório da Casa da Esplanada Ferroviária (na Avenida Calógeras esquina com a Avenida Mato Grosso).

A primeira região a receber as competições será a do Segredo, depois, dia 27 de abril acontece na região do Lagoa. No dia 18 de maio será a vez da região do Centro e dia 25 de maio inicia a região do Imbirussu. No dia 15 de junho, as competições serão na região do Anhanduizinho e dia 06 de julho, na região do Bandeira. A última região será o Prosa, dia 13 de julho.

Conheça as equipes inscritas no evento:

Equipes Femininas

Esporte Clube Comercial

Operário Futebol Clube

Terenos Futebol Clube

Campo Grande City

Resenha Futebol Clube

Associação Indígena Aruak

Associação Esportiva Pingo De Ouro

José Abrão Futebol Clube

Funlec

Associação Atlética Jockey Club

Equipes Masculinas

Original Motos

Club Atlético Santista

Construmais/Lava jato MS

Asas do Futuro

Independente Futebol Clube

AMB F. C./Primus Bier

Spartanos F.C S.P.F.C

Power Futebol Clube

Associação Atlética Fama A.A.F

Geração Z G.Z

Flamengo /GC Refrigeração

Mercosul M.F,C

Los Angeles L.A.F.C

Avante Forca e Raça A.F.R

Granimar / ServDiesel Granserv

Força Jovem

Garolle Seguros

Dallas/SNB

Rádio Clube

Os Veteranos

Lagoa Dourada

Centro Automotivo Irmão Luiz

Esporte Clube União Tiradentes E.C.U.T

Arsenal F.C A.F.C

Almeida Futebol Clube Almeida F.C

Universitário F.C U.F.C

Logística Central Logcen

Top Fitness E.C.C

Bati Fácil/ Aldeia Marçal de Souza E.C.B.F

Pedrossian /Amigos Tega P.A.T

Igreja Evangélica Crista /Associação Indígena Aruak A.I.A

Águia Dourada/Tigre Dourado – ADFC

Real Campo Grande

UNIGRAN Educacional

Grêmio Santo Antônio

Clube Social do Parque

Segue o Jogo

Atlético Clube Orla Morena

Respeito, União & Amizade

Supermercado Duarte/Auto Peças Ipiranga

Operário Futebol Clube

Seguragil (SS)

Classe A C.S.A

Sindicado dos Bancários de Campo Grande MS e Região SEEBCGMS

Soldamaq

Quadra Brasil Q.B.R

Eco Park Clube Eco Park

Amigos Do Boka /Gordinho Celulares C.A.AB

MS Audax

Asa Branca/Craques do Amanhã

Asa Branca F. C.

Santo Amaro F. C.

R9 F. C.

Pantanal B. O.

Terrão F. C.

Sayonara Point Scap S.A.Y

Cruzeiro Sport Club C.S.C

Clube Brasil C.B

Vasquinho Santo Antonio

Santo Antônio S.A.E.C

Lar do Trabalhador Futebol Club L.T.F.C

Balalaika F.C

Katerson K.T.S

Miguelitos F.C M.L.T

PEC

Borracharia Grachaim

Rochedo/São Conrado

Alfa F.C.

Associação Atlética Vila Vilma

Vila Fernanda/Hedge Loteamentos

Baixada Tarumã F. C.

Taveirópolis

Potiguar

Marcílio Dias/Perfil Fotos

Atlético São Conrado

Esquadrão Operariano E.C.O

S.C. Resenha/ Mercearia Barbosa S.C.R

Lagoas Futebol Clube Lagoas F.C

Malas Futebol Clube Malas F.C

Caneta Na Mao Bolão No Pé/ São Conrado

Atlético Campo Grandense

Linha 7/Red Bull

Clube Atlético Rio Negro

Beletas F. C.

Storeman Multimarcas F. C.

Construmarc /E-Clima

Vó Maria/All in Club

Motim Futebol Caos

Astecon/TUSA

Vila Real F. C.

Família Barcelona F.B

O torneioP é uma realização da refeitura Municipal através da Funesp e Governo do Estado pela Fundesporte.