Copa Assomasul volta a Itaquiraí no sábado para encerrar terceira fase da competição

Itaquiraí, a 400 km de Campo Grande e ao sul do Estado, vai encerrar a terceira fase da Copa Assomasul no próximo sábado (30) recebendo cinco equipes de fora, mais a anfitriã, as quais vão buscar as três últimas vagas em disputa no campeonato.

As três melhores dessa última etapa, sendo as campeãs do grupo 1 e 2, mais uma terceira por índice técnico, vão se juntar às outras seis já previamente garantidas em Douradina e Sidrolândia. São elas: Antonio João, Bela Vista, Porto Murtinho, Campo Grande, Sidrolândia e Ribas do Rio Pardo.

A décima vaga será disputada por meio de repescagem entre as quartas colocadas de cada etapa dessa terceira fase.

Em sorteio realizado no arbitral ocorrido no último dia 5 de setembro na Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), os jogos ficaram assim definidos:

No 1º jogo, Sete Quedas e Dourados fazem o confronto do grupo 1

No 2º jogo, Batayporã enfrenta Juti pelo grupo 2

No 3º jogo, Itaquiraí pega o perdedor da 1ª partida pelo grupo 1

No 4º jogo, Maracaju vai enfrentar o perdedor do 2º jogo pelo grupo 2

No 5º jogo, o vencedor do jogo 1º jogo enfrenta Itaquiraí

No 6º jogo, o vencedor do 2º jogo enfrenta Maracaju

PREMIAÇÃO

A Copa Assomasul deste ano terá premiação de R$ 12 mil para a equipe campeã; R$ 8 mil para o segundo lugar; R$ 6 mil para o terceiro e R$ 2,5 mil para quarto, além de troféus e medalhas. Já o artilheiro e o goleiro menos vazado receberão R$ 750,00 cada, além de medalhas.

O evento tem patrocínio do governo do Estado, por meio da Fundesporte (Fundação de Esporte e Lazer), Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul) e Confaz-M/MS (Conselho dos Secretários Municipais de Receita, Fazenda e Finanças de Mato Grosso do Sul).

A Copa Assomasul é um evento tradicional e de sucesso promovido a cada ano pela diretoria da entidade, com participação de funcionários das prefeituras, câmaras, secretários municipais, prefeitos e vice-prefeitos.

Em 2015, Maracaju conquistou pela quarta vez a Copa Assomasul. No ano passado, porém, o campeonato não foi realizado devido às eleições municipais.

O ranking atual entre os campeões da competição é o seguinte: Maracaju conquistou o título 4 vezes, Sidrolândia 2 vezes, Iguatemi, Jardim, Corumbá, Bela Vista, Tacuru, Antônio João e Porto Murtinho uma vez cada.

