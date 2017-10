Copa Assomasul encerra a terceira fase com jogos equilibrados

Itaquiraí encerrou no sábado (30) a terceira fase da Copa Assomasul e classificou as últimas equipes da competição / Divulgação

Itaquiraí encerrou no sábado (30) a terceira fase da Copa Assomasul e classificou as últimas equipes da competição. Itaquiraí terminou em primeiro lugar do grupo 1, Juti em primeiro do grupo 2. Maracaju se classificou em terceiro lugar por índice técnico. A décima vaga ficou com a equipe de Dois Irmãos do Buriti, com saldo positivo de quatro gols.

A abertura solene do evento contou com as presenças do vice-prefeito Geovani Severo (Mano), que no ato representou o prefeito Ricardo Favaro Neto, do presidente da Câmara, Edilson Luiz Pereira, prefeita de Juti, Elizângela Martins (Laca), de sua vice, Cláudia de Sena Cabral, do prefeito de Sete Quedas, Francisco Piroli, e do secretario especial do governo, Edio de Castro.

No primeiro jogo do dia, Dourados derrotou Sete Quedas por 4 a 3 e deu um passo importante na luta pelo primeiro lugar do grupo 1. Os gols de Dourados foram marcados por Jânio César, Leonardo Cunha, Josimar Crespam e Christian Wagner. Para Sete Quedas marcaram Fernando Ferrari e Ronaldo Bellei que balançou as redes duas vezes.

No segundo confronto, Juti fez 2 a 0 em Batayporã e deu importante passo para brigar pela liderança do grupo 2. Os gols foram marcados por Rafael Pavão e Alexandre de Oliveira.

Na terceira partida do dia, a arbitragem observou um minuto de silêncio pelo falecimento do pai do goleiro de Itaquiraí, José Fernandes.

Com a bola rolando, o time de Itaquiraí venceu Sete Quedas por 2 a 1 e acabou com as chances do adversário de continuar na competição. Julierme Machado e Júlio César marcaram para Itaquiraí enquanto Fernando Ferrari descontou para Sete Quedas.

No quarto jogo, o time de Maracaju estreou na competição e venceu Batayporã por 2 a 0. Os gols foram convertidos pelo atacante Geferson Rocha. Com esse resultado, Batayporã deu adeus à competição.

No quinto jogo do dia, Itaquiraí empatou em 1 a 1 com Dourados. Júlio César marcou para Itaquiraí e Junior Gomes fez para Dourados. Na disputa de pênaltis, Itaquiraí levou a melhor e venceu o jogo por 5 a 3.

No último jogo da rodada, Maracaju empatou em 1 a 1 com Juti. Geferson Rocha fez para Maracaju e Eder Rodrigues marcou para Juti.

Após o encerramento da terceira fase e com as dez equipes classificadas, um arbitral a ser realizado na próxima terça-feira (3) na Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), decidirá por meio de sorteio os cruzamentos da quarta fase e também as duas cidades que irão receber a competição.

