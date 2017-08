Copa Assomasul de futebol prossegue no sábado em Bandeirantes

A segunda etapa válida pela 2ª fase da Copa Assomasul acontece no próximo sábado (5) em Bandeirantes. Os confrontos já definidos em sorteio durante arbitral na sede da entidade, em Campo Grande, ficaram assim: Campo Grande contra Japorã, Amambai versus Jardim. O time da casa, pelo regulamento, fica no chapéu.

Na abertura da rodada, sábado (29), em Dourados, três equipes carimbaram seus passaportes para a 3ª fase do maior campeonato amador de futebol do Centro Oeste -- Dourados, Dois Irmãos do Buriti e Ribas do Rio Pardo.

Pelas regras da competição, serão seis etapas nesta fase, de onde sairão 3 equipes classificadas de cada uma delas, totalizando 18.

Próximas etapas

No dia 12 de agosto jogam Bela Vista (sede), Itaquiraí, Maracaju, Nova Alvorada do Sul e Nova Andradina.

No dia 19 de agosto, a rodada será em Sete Quedas, com a participação, além do time da casa, de Iguatemi, Ivinhema, Juti e Sidrolândia.

Em 26 de agosto, vão tentar a classificação Batayporã (sede), Antonio João, Aparecida do Taboado, Ladário e Rochedo.

A última etapa desta fase ocorrerá no dia 2 de setembro com a participação das equipes de Bataguassu (sede), Douradina, Paranhos, Porto Murtinho e Taquarussu.

Premiação

A Copa Assomasul de futebol terá este ano premiação de R$ 12 mil para a equipe campeã; R$ 8 mil para o segundo lugar; R$ 6 mil para o terceiro e R$ 2,5 mil para quarto, além de troféus e medalhas. O artilheiro e o goleiro menos vazado terão R$ 750,00 cada, além de medalhas.

O evento esportivo está sendo patrocinado este ano pelo governo do Estado, por meio da Fundesporte (Fundação de Esporte e Lazer de Mato Grosso do Sul), Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul) e Confaz-M/MS (Conselho dos Secretários Municipais de Receita, Fazenda e Finanças de Mato Grosso do Sul).

A Copa Assomasul é um evento esportivo tradicional e de sucesso promovido a cada ano pela diretoria da entidade com a participação de funcionários das prefeituras, Câmaras de Vereadores e secretários municipais, além de alguns prefeitos.

Em 2015, Maracaju conquistou pela quarta vez a Copa Assomasul. No ano passado, porém, o campeonato não foi realizado devido ao período eleitoral.

O ranking atual entre os campeões é o seguinte: Maracaju 4 vezes, Sidrolândia 2 vezes, Iguatemi, Jardim, Corumbá, Bela Vista, Tacuru, Antônio João e Porto Murtinho uma 1 vez cada.

