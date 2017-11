Coordenação técnica e organização dos Jogos Radicais Urbanos iniciam montagem dos percursos e complexo dos atletas

A semana está produtiva para a organização dos Jogos Radicais Urbanos, que iniciou ontem (15) a marcação dos percursos das provas de Corrida de Trilha, Mountain Bike e Stand Up Paddle, da primeira edição dos jogos de aventura de Campo Grande, que acontecem neste final de semana, no Parque das Nações Indígenas e Parque Estadual do Prosa.

Nos preparativos, a coordenação técnica aproveitou o feriado para colocar as raias da última etapa do Campeonato Brasileiro de Stand Up Paddle no lago. Foram montadas 5 raias de 200 metros. Na Corrida de Trilha e Mountain Bike, o percurso foi separado com fita zebrada e os trabalhos finalizam nesta quinta-feira (16).

Segundo o Presidente da Federação de Ciclismo, Carlos César Gimenes, a expectativa é que essa seja a melhor competição de 2017. “Tenho acompanhado o planejamento da organização dos Jogos Radicais desde o início e acredito que está será a melhor prova do estado, até agora, com apoio e estrutura para os atletas. A prova no MTB é válida para o Campeonato Estadual, e mesmo sem subidas, é uma prova técnica e muitos vão se surpreender”, afirmou.

A organização também já iniciou a montagem das tendas que receberão os atletas, o palco e a arbitragem, além da estrutura que servirá de apoio para os staffs e participantes. De acordo com o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo Terra, toda a estrutura será finalizada amanhã. “Estamos planejando o evento há meses e esta semana é a reta final. Agora, vamos finalizar a estrutura e receber nossos atletas mostrando como Campo Grande tem potencial para jogos de aventura”, destacou.

Jogos Radicais Urbanos

Os Jogos Radicais Urbanos movimentarão 800 atletas nas provas de Corrida de Trilha, Mountain Bike e Stand Up Paddle. O evento, inédito na Capital, iniciam sábado às 9h no Parque das Nações Indígenas e Parque Estadual do Prosa, e com encerramento no domingo (19), às 14h. Organizado pelo Governo do Estado e Prefeitura de Campo Grande, a competição reúne a elite nacional dos esportes de aventura no município.

Programação

17/11 – Sexta-Feira

14h às 18h – Reconhecimento das Raias de competição – Stand Up Paddle

Local: Lago do Parque das Nações Indígenas

14h às 20h – Entrega de Kit

Local: Neo Esporte – Rua Manoel Inácio de Souza, 1369

19h – Congresso Técnico SUP (Stand Up Paddle)

Local: Novotel – Jardim Copacabana – Av. Mato Grosso, 5555 – Carandá Bosque

18/11 – Sábado

08h30 – Abertura oficial

Banda da Guarda Municipal

Local: Parque das Nações Indígenas

9h às 20h – Entrega de Kit

Local: Neo Esporte – Rua Manoel Inácio de Souza, 1369

9h – Competição: SUP (Stand Up Paddle)

Local: Parque das Nações Indígenas

10h – Apresentação musical – DJ Marcelo Nova

Local: Parque das Nações Indígenas

10h – Congresso Técnico Corrida de Trilha

Local: Novotel – Jardim Copacabana – Av. Mato Grosso, 5555 – Carandá Bosque

15h – Apresentação – Dj Marcelo Nova

Local: Parque das Nações Indígenas

15h30 – Competição: Corrida Kids

Local: Largada – Parque das Nações Indígenas

17h – Competição: Corrida de Trilha

Local: Largada – Parque das Nações Indígenas

17h – Apresentação musical – Banda Haiwanna

Local: Parque das Nações Indígenas

19h – Congresso Técnico Mountain Bike

Local: Novotel – Jardin Copacabana – Av. Mato Grosso, 5555 – Carandá Bosque

19/11 – Domingo

7h – Competição: Mountain Bike Kids

Local: Parque das Nações Indígenas

7h30 – Competição de Mountain Bike

Local: Parque das Nações Indígenas e Parque Estadual do Prosa