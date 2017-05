Contundidos, David Braz e Copete desfalcam o Santos contra o Paysandu

O Santos sofreu duas baixas para o duelo em que vai definir o seu futuro na Copa do Brasil. Nesta segunda-feira, o técnico Dorival Júnior divulgou a lista de 23 jogadores relacionados para o duelo de quarta-feira com Paysandu, em Belém, no Mangueirão, e não incluiu o zagueiro David Braz e o atacante Copete, ambos lesionados.

O Santos explicou que David Braz sentiu dores na coxa durante o treinamento do último sábado na Vila Belmiro. E os exames realizados pelo jogador detectaram um estiramento leve na cabeça lateral do bíceps femoral da perna esquerda. Com a sua ausência, Dorival deve optar pela escalação de Cleber ao lado de Lucas Veríssimo.

A lesão de Jonathan Copete ocorreu na atividade desta segunda-feira, quando o colombiano sentiu uma forte fisgada no músculo adutor esquerdo. O atacante ainda não passou por exames detalhados, o que deverá ocorrer nesta terça, mas já foi descartado para o confronto em Belém, o jogo de volta das oitavas de final.

A ausência de Copete praticamente resolve a principal dúvida de Dorival para escalar o Santos. Sem poder contar com Zeca, lesionado, Dorival deve voltar a improvisar o meio-campista Jean Mota na lateral esquerda. Anteriormente, o treinador havia escalado Matheus Ribeiro como titular da posição nos duelo com o Independiente Santa Fe, no Pacaembu, pela Libertadores, para o qual Jean Mota estava suspenso, e também no jogo de ida com o Paysandu, para dar ritmo ao lateral.

As atuações de Matheus Ribeiro, no entanto, não empolgaram, tanto que Dorival o substituiu nos dois compromissos por Copete. Por isso, havia até a chance de o colombiano ser titular da lateral esquerda contra o Paysandu. Mas agora a vaga será reassumida por Jean Mota.

Além de David Braz, Copete e Zeca, os outros desfalques do time são os zagueiros Gustavo Henrique e Luís Felipe que se recuperam de graves lesões sofridas no joelho no ano passado, além do lateral Caju, com uma lesão sub total do músculo reto femoral da coxa esquerda.

O Santos deverá entrar em campo nesta quarta-feira com a seguinte formação: Vanderlei; Victor Ferraz; Lucas Veríssimo, Cleber e Jean Mota; Thiago Maia, Renato, Lucas Lima e Vitor Bueno; Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.

Como venceu o jogo de ida por 2 a 0, o Santos pode perder por um gol de diferença do Paysandu em Belém para avançar às quartas de final da Copa do Brasil. Confira a lista de jogadores relacionados por Dorival:

Goleiros: Vanderlei e Vladimir.

Zagueiros: Cleber, Fabián Noguera e Lucas Veríssimo.

Laterais: Daniel Guedes, Matheus Ribeiro e Victor Ferraz.

Meio-campistas:Leandro Donizete, Jean Mota, Léo Cittadini, Lucas Lima, Renato, Thiago Maia, Vitor Bueno e Yuri.

Atacantes: Arthur Gomes, Bruno Henrique, Kayke, Ricardo Oliveira, Rodrigão, Thiago Ribeiro e Vladimir Hernández.

